Σπανούλης: «Όταν τα παιδιά πηγαίνουν σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξέρουν ότι δεν θα παίζουν τόσο»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την έλλειψη υπομονής, αλλά και αγωνιστικού ρυθμού σε αρκετά μέλη της ομάδας, τονίζοντας πως ίσως κάποιοι παίκτες να έπρεπε να προτιμούν ομάδες στις οποίες θα είχαν πιο σημαντικό ρόλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το είχε κερδίσει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι δεν είχαμε υπομονή, βιαζόμασταν. Είχαμε κάποια καλά σουτ, αλλά βάλαμε μόλις 6/34 τρίποντα. Σουτάραμε πολύ άσχημα και επιμείναμε πολλές φορές σε κακά σουτ. Δεν είχαμε υπομονή.

Η άμυνά μας ήταν καλή. Δεχθήκαμε 67 πόντους, μόνο 27 στο β΄’ μέρος, που είναι ένας εξαιρετικός αριθμός, αλλά από την άλλη πλευρά βάλαμε μόλις 65. Με τέτοια ποσοστά δεν μπορείς να κερδίσεις έναν αγώνα μπάσκετ. Πρέπει να είσαι τυχερός ή δεν ξέρω. Μας κέρδισαν και στη μάχη των ριμπάουντ, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου.

Με την άμυνά μας τους αναγκάσαμε σε 20 λάθη, που είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά γενικά είχαμε ένα πολύ φτωχό παιχνίδι επιθετικά.

Βλέπουμε παίκτες που είναι εκτός αγωνιστικού ρυθμού και ασυναίσθητα -γιατί έχω παίξει κι εγώ μπάσκετ πολλά χρόνια και ξέρω- ο παίκτης που έρχεται εδώ πέρα θέλει να παίξει και να δείξει την αξία του, κι αυτό καμιά φορά γυρίζει μπούμερανγκ και στην ομάδα. Δεν έχει υπομονή, δεν έχει τα πόδια, δεν έχει τα περάσματα, δεν έχει το καθαρό μυαλό. Τη Δευτέρα να είμαστε καλύτεροι. Έτσι αντιμετωπίζεται. Να βρουν λίγο ρυθμό τα παιδιά.

Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που πρέπει να το δουν τα ίδια τα παιδιά, να πάνε σε ομάδες να παίζουν και να μην κάθονται στον πάγκο. Γιατί αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους ίδιους, ούτε για την Εθνική Ομάδα. Πρέπει να είναι σε ομάδες που να παίζουν τουλάχιστον περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να βοηθήσουν και την Εθνική.

Δυστυχώς τα παιδιά ήταν εντελώς εκτός ρυθμού και πραγματικά τους καταλαβαίνω. Ήμουν παίκτης. Όσο και να με ενοχλεί που χάσαμε το παιχνίδι και δεν είχαμε καλές αποφάσεις, είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να τους πω τίποτα. Είμαι με τα παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά βοήθησαν την Εθνική να πάρει το μετάλλιο, οπότε τώρα δεν μπορώ να τους πω τίποτα για μία ήττα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Προσπαθούν, έδωσαν τα πάντα, αλλά δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό.

Αυτή τη στιγμή εμένα με νοιάζει το αποτέλεσμα. Θέλω να ζω στο τώρα. Το ότι κάναμε μια ήττα δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε το σύμπαν, ούτε ότι θα τα βάψουμε μαύρα. Εγώ θέλω να δω τον χαρακτήρα της ομάδας και να παίξουμε σωστό μπάσκετ. Το μπάσκετ που πρεσβεύει η Εθνική και η δική μου φιλοσοφία. Σήμερα σουτάραμε 34 τρίποντα και 26 δίποντα. Από αυτά τα 34 τρίποντα, τα 15-18 ήταν ελεύθερα. Τα υπόλοιπα ήταν βιαστικά ή κακές επιλογές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα drive, να έχουμε παραπάνω υπομονή. Αλλά για να έχεις υπομονή πρέπει να έχεις ρυθμό και να νιώθεις το παιχνίδι. Οπότε είναι δική μου δουλειά να βρω τη λύση και να αντιδράσουμε τη Δευτέρα. Αλλά δεχθήκαμε 67 πόντους. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε στην άμυνα;

Βλέπουμε ότι το Μαυροβούνιο έχει έναν ψηλό, τα παιδιά έχουν παίξει με πολύ πιο αθλητικούς ψηλούς, με όλο τον σεβασμό στον ψηλό τους, θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα, αλλά κανείς δεν είχε πόδια για να τα δημιουργήσει. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι.

Κάτι που με στεναχωρεί και με εκνευρίζει είναι ότι χάσαμε τον τομέα των ριμπάουντ, που είναι θέληση, μαχητικότητα, αυταπάρνηση. Όταν οδηγείς μια ομάδα σε 20 λάθη, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 35 πόντους στον αιφνιδιασμό. Δεν τα αξιποιήσαμε όπως έπρεπε. Γενικά υπήρχαν φάσεις που ήμασταν τρομακτικά ανυπόμονοι.

Εκτιμώ που είναι εδώ τα παιδιά της EuroLeague, αλλά δεν κάνει κανένας χάρη που παίζει στην Εθνική ομάδα. Το να αγωνίζεσαι στην Εθνική είναι τιμή και σου προσφέρει πολλά. Έχω μεγάλο σεβασμό για τα παιδιά που είναι εδώ και δεν παίρνουν το ρεπό τους. Στο επόμενο παιχνίδι που τα παιδιά θα έχουν περισσότερο ρυθμό πιστεύω πως θα είμαστε καλύτεροι.

Για το επόμενο ματς θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος, γιατί είχε ένα πρόβλημα με την γάμπα του, για αυτό τον αφήσαμε έξω. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης. Θα δούμε πως θα πάμε. Θέλουμε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και να παίξουμε την ίδια άμυνα στο επόμενο παιχνίδι.

Θέλαμε να αλλάξουμε στο down screen και να βάλουμε την μπάλα μέσα στον Ντίνο με κοντό. Και μετά θέλαμε να κάνουμε ένα ghost screen με τον Παπανικολάου και να κόψει ο Λαρεντζάκης για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τρίποντο. Ο Βασίλης το διάβασε σωστά. Δεν έχει την ταχύτητα, στο επόμενο παιχνίδι θα είναι πολύ καλύτερος. Πιστεύω πολύ σε αυτόν, έχει δώσει πάρα πολλά στην Εθνική ομάδα δύο καλοκαίρια. Επειδή έπαιξε ένα κακό παιχνίδι δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Έχει να παίξει τέσσερις μήνες μπάσκετ.

Δεν κατηγορώ τις ομάδες. Είναι απόφαση των παιδιών. Όταν πας σε μια τέτοια ομάδα, ξέρεις ότι δεν θα παίξεις. Πρέπει να ζεις και με τις αποφάσεις. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Η αλήθεια είναι στη μέση. Όταν πας σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τόσο μεγάλα μπάτζετ και 20 παίκτες, ξέρουν ότι δεν θα παίξουν τόσο πολύ, αλλά μετά να μην γκρινιάζουν. Αν πάει σε μια μικρότερη ομάδα θα παίρνει λιγότερα χρήματα, αλλά θα παίζει.

Αν πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ίσως πάρει περισσότερα χρήματα, πολύ καλά θα κάνει για την οικογένειά του και τη ζψή του, αλλά πρέπει να δεχτεί και τις συνέπειες. Πολλές φορές μια ήττα σε κάνει καλύτερο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει καταστροφολογία. Αυτή η ομάδα θα ξαναπετύχει, όταν έρθει η πρώτη επιτυχία κάνεις και τις επόμενες. Μια νίκη ή μια ήττα δεν μου λέει τίποτα, θα συγκεντρωθούμε, θα κάνουμε προπόνηση και είμαι σίγουρος πως τη Δευτέρα θα είμαστε καλύτεροι»