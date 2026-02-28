Εθνικά πρωταθλήματα: Τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις σε ΕΡΤ και YouTube

Η αγωνιστική δραστηριότητα στα ελληνικά πρωταθλήματα μπάσκετ συνεχίζεται, με την Elite League να μπαίνει στην 24η αγωνιστική και την Α1 Γυναικών στην 22η, περιλαμβάνοντας σημαντικές αναμετρήσεις. Η ΕΡΤ θα δώσει και αυτή την εβδομάδα το «παρών», μεταδίδοντας επιλεγμένα παιχνίδια από τις δύο διοργανώσεις.

Την Κυριακή 1η Μαρτίου, ο Αμύντας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 13:00 και τη μετάδοση να γίνεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Η 24η αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Μαρτίου με την αναμέτρηση ΝΕ Μεγαρίδος – Πρωτέας Βούλας, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα προβληθεί επίσης από το ΕΡΤ2 Σπορ.



Η δράση στο Rising Stars κορυφώνεται με το Final 8 να πλησιάζει. Από την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου εως και την Κυριακή 1 Μαρτίου θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες της τελικής φάσης από το HBF – Rising Stars.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Elite League, της Α1 Γυναικών, της Α2 Γυναικών και της National League 1 θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:



Elite League

28/2 Δάφνη-Αιγάλεω, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

28/2 Σοφάδες-Vikos Φalcons, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

28/2 Κόροιβος Αμαλιάδας-Πανερυθραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

28/2 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Λαύριο Boderm, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

28/2 Ψυχικό-Evertech Παπάγου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

28/2 Νίκη Βόλου-Μαχητές Πειραματικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

2/3 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)



National League 1



28/2 Νήαρ Ηστ-Δάφνη Δαφνίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Αμύντας-Ιωνικός Νίκαιας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΟΦΗ-Μίλων, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Παλαιό Φάληρο-ΑΜ Ελευσίνας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΑΣΑ Αναγέννηση-Χολαργός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Πανελλήνιος-Ερμής Αργυρούπολης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Πανελευσινιακός-Έσπερος Λαμίας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας-Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Εθνικός Λιβαδειάς-Παγκράτι, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Σαρωνίδα-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Έσπερος Καλλιθέας-Απόλλων Πάτρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΚΑΟ Δράμας-Ιωνικός Ιωνίας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Ελευθερούπολη-ΓΑΣ Κομοτηνή, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Πανσερραϊκός-ΧΑΝΘ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΔΕΚΑ-Πιερικός Αρχέλαος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 ΜΓΣ Γέφυρας-Λεύκιππος Ξάνθης, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



3/3 ΚΑΟ Χαλκιδικής-ΑΣ Πανόραμα, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Α1 Γυναικών



28/2 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



28/2 Αθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθλητικός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Α2 Γυναικών

28/2 Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 ΓΑΣ Ανδρογέας-Ιπποκράτης Κω, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 Δαναοί Άργους-Άμιλλα Περιστερίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 Άρης Χολαργού-Πορφύρας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Ανταίος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 Αγία Παρασκευή-ΑΕΚ Περιστερίου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



1/3 ΚΑΟ Μελισσίων-Προφήτης Ηλίας, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ