Ουεμπανιάμα για το βραβείο MVP: «Ξέρω ότι βρίσκομαι σε αυτές τις συζητήσεις, πρέπει να πατήσω περισσότερο το... γκάζι»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα σχολίασε τις συζητήσεις που περιλαμβάνουν το όνομά του στην... κούρσα για το βραβείο του MVP.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα γνωρίζει πως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ και ότι είναι από τους υποψήφιας για το βραβείο του MVP.

Σε δηλώσεις του στα Μέσα ανέφερε πως δεν του προκαλεί κάποια ανησυχία αυτό και υπογράμμισε πως πρέπει να... πατήσει το γκάζι στα τελευταία ματς της σεζόν για να το κερδίσει

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος σούπερ σταρ:

«Είναι κάτι που προκύπτει από μόνο του. Δεν είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να επιβάλεις ή να κατασκευάσεις, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό.

Ξέρω ότι βρίσκομαι σε αυτές τις συζητήσεις και φυσικά αποτελεί έναν από τους στόχους μου. Νομίζω πως το βασικό επιχείρημα για κάτι τέτοιο είναι η επιτυχία της ομάδας, αυτό έρχεται πάντα πρώτο.

Παράλληλα, γνωρίζω ότι πρέπει να πατήσω λίγο περισσότερο το... γκάζι στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν για να κατακτήσω αυτό το βραβείο».