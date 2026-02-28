Τσαουσίδης: «Αν είμαστε υγιείς, θα διεκδικήσουμε την τέταρτη θέση»

Ο assistant coach της ΝΕ Μεγαρίδος, Λευτέρης Τσαουσίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον Πρωτέα Βούλας (02/03): «Είναι λογικό όταν αλλάζει ο αντίπαλος να προσαρμοζόμαστε στα στοιχεία του scouting. Ο Πρωτέας έχει αλλάξει προς το καλύτερο, η προσθήκη του Ρίτσαρντ δίνει ποιότητα και δημιουργεί μία τριάδα στην περιφέρεια, μαζί με τον Κόη και τον Μιλεντίγιεβιτς, που είναι, για ‘μένα, η καλύτερη στην κατηγορία. Αυτό αυτόματα δίνει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρέπει να προσαρμοστούμε στον τρόπο που αμύνεται ο Πρωτέας, κλείνει και προστατεύει τη ρακέτα. Χρειάζεται προσαρμογή και γρήγορη απόφαση στα drive. Όποιος κρατήσει καλά τον χαρακτήρα του και παίξει το παιχνίδι που ξέρει, θα έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Βλέποντας το πώς αμύνεται, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί μέσω της γρήγορης απόφασης μας. Τα ριμπάουντ είναι σημαντικά για εμάς, παίζει ρόλο και η αποτελεσματικότητα επίσης. Εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι».

Για την έως τώρα πορεία της ΝΕΜ (13-8 ρεκόρ): «Είμαστε με μία ομάδα με συγκεκριμένη φιλοσοφία, είναι φανερό τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Έχουμε βάλει πρωταγωνιστές τους νεαρούς Έλληνες. Μία ομάδα που είναι “χτισμένη” όπως εμείς, κοιτάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει στο παιχνίδι. Το τι θα βγει στο τέλος έχει πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη θέση στην κατάταξη».

Για το πού μπορεί να φτάσει η ΝΕΜ φέτος: «Εξαρτώνται πάρα πολλά από το αν η ομάδα είναι υγιής. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο με παίκτες που έλειπαν πολύ. Εκεί παίζει ρόλο η απουσία του ξένου παίκτη. Είχαμε συνεχείς τραυματισμούς, αναγκαστικά και μη, αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν την απόδοση. Αν είμαστε υγιείς, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την 4η θέση και θα είμαστε σκληροί κι ανταγωνιστικοί. Αρκεί να είμαστε καλά μες στο γήπεδο».

Για τη φιλοσοφία των «Lunatics»: «Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν δείτε κιόλας τις γενικές στατιστικές της κατηγορίας, καλώς ή κακώς, οι ξένοι είναι οι πρωταγωνιστές. Προφανώς και προσθέτουν ποιότητα οι ομάδες με ξένους κι έχουν πλεονέκτημα τις περισσότερες φορές. Προσπαθούμε μέσα από τα νέα παιδιά που έχουμε να παίρνουμε το πλεονέκτημα από τα στοιχεία, πιέζοντάς τα αρκετά σε υψηλό τέμπο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην επίθεση με το spacing formation. Πίεση στην άμυνα με ενέργεια και όσες περισσότερες κατοχές γίνεται».

Για το αν βελτιώνονται οι Έλληνες μέσω των ξένων: «Δε μπορώ να είμαι απόλυτος. Σίγουρα το επίπεδο έχει ανέβει. Το ότι οι Έλληνες πιέζονται για να μπορέσουν να πιάσουν ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό επίπεδο, ισχύει, αλλά εξαρτάται πάντα από το ταλέντο τους. Σε γενικές γραμμές, αν ένας παίκτης έχει τη σωστή νοοτροπία μπορεί να βελτιωθεί. Σαν ελληνικό μπάσκετ πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα δικά μας παιδιά, χωρίς αυτό να είναι σε κάθε περίπτωση μομφή για κάτι άλλο. Πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να πάρουν παραπάνω χρόνο και να στηριχτούν, να πάρουν πρωτοβουλίες για να βγει κάτι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Ο καθένας πρέπει να σκέφτεται το παρακάτω πέρα από τις παρωπίδες που έχει στην ομάδα του. Όλοι μας οφείλουμε σαν προπονητές να το βλέπουμε αυτό».