Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια λόγω Εθνικής ομάδας

Όπως αναφέρουν Κροάτικα μέσα ο Μάριο Χεζόνια αφίχθει στο Ζάγκρεμπ με ιδιωτικό αεροπλάνο τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2) προκειμένου να ενταχθεί στην Εθνική ομάδα της Κροατίας με την Γερμανία (21:00).

Η Κροατία υποδέχεται την Γερμανία για την 3η αγωνιστική του ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς να ενισχύεται την τελευταία στιγμή πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jutarnji List ο Μάριο Χεζόνια, μαζί με τον Νίκολα Ρουκάβινα τον πρόεδρο της Κροατικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και τον προπονητή της ομάδας Ιγκόρ Κόλαριτς, έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ζάγκρεμπ με ιδιωτικό αεροπλάνο, προκειμένου αμφότεροι να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Κράμερ , συμπαίκτης του Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κροατία, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί λεπτό στην αναμέτρηση της «βασίλισσας» με την Μπάγερν.