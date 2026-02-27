Κεσαπίδης: «Η συμμετοχή μας στο ANGT δείχνει ότι είμαστε στον σωστό δρόμο»

Ο προπονητής της εφηβικής ομάδας του Άρη, Ανδρέας Κεσαπίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το τι σημασία έχει η συμμετοχή του Άρη στο Adidas Next Generation Tournament της Euroleague: «Είναι μία τιμητική πρόσκληση για εμάς. Η Ευρωλίγκα μάς επιλέγει στα κορυφαία αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο. Για ‘μας αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο να αποδείξουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Εδώ το επίπεδο είναι πραγματικά πολύ υψηλό. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία επενδύονται πάρα πολλά λεφτά. Είναι τιμητικό και είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε εδώ».

Για το πόσο περιμένουν τα παιδιά μία τέτοια διοργάνωση: «Στο μυαλό των παιδιών είναι κάτι μεγάλο, ανυπομονούσαν πάρα πολύ γι’ αυτό. Ίσως παίζει ρόλο και ο προορισμός, το Άμπου Ντάμπι δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Αυτό που προσπαθούμε σαν οργανισμός και σαν επιτελείο είναι να τους το κατεβάσουμε. Είναι παιχνίδια που αν θέλουν να κάνουν καριέρα θα τα παίζουν συχνά. Πρέπει να το δουν χωρίς περιττό άγχος, αλλά να το ευχαριστηθούν. Η ανυπομονησία το τελευταίο δεκαήμερο ήταν τεράστια. Χαλάρωσαν και τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Μπορέσαμε να αφοσιωθούμε παραπάνω στο ANGT».

Για τις βλέψεις του Άρη στο τουρνουά: «Αυτό που λέω και στα παιδιά είναι ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα παιχνίδια. Να μπούμε παίζοντας το δικό μας μπάσκετ και να μη φοβηθούμε κανέναν. Να προσπαθήσουμε να ευχαριστηθούμε το τουρνουά και να παίξουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε, να μην αδικήσουμε τους εαυτούς μας δηλαδή. Το βασικό είναι να αποδείξουμε ότι κλείνουμε την “ψαλίδα” με αυτά τα προγράμματα».

Για το αν είναι το «κλειδί» για τον Άρη τα πολλά παιχνίδια σε διάφορες διοργανώσεις: «Τα περισσότερα παιδιά του ρόστερ μας έχουν πάει σε μία μεγάλη διοργάνωση, ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά. Αυτό σίγουρα θα αποβάλλει ένα μέρος του φόβου τού κάτι καινούργιου. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν από το πόσο πνευματικά έτοιμοι θα είμαστε. Είναι ένα απαιτητικό και δύσκολο τουρνουά, παίζουμε τέσσερα ματς σε τρεις ημέρες. Πρέπει να φανούμε έτοιμοι σωματικά και πνευματικά».

Για τους τέσσερις αγώνες σε τρεις ημέρες: «Έτσι λειτουργεί αυτή η διοργάνωση, έχει πάντα διπλούς αγώνες μία ημέρα. Είναι αρκετά επίπονο για τα παιδιά. Πρέπει να κάνεις καλή αποθεραπεία και να έχεις κοντή μνήμη από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι σύνηθες, είναι, όμως, μία πρόκληση την οποία θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Είμαστε έτοιμοι με όλα τα μέσα που έχουμε».

Για τις διαφορές στην πνευματική προετοιμασία ενόψει του ANGT σε σχέση με το τουρνουά Rising Stars: «Πολλές φορές, το πνευματικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από το σωματικό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που έχουμε καταστρώσει. Τα λάθη στην Ελλάδα ίσως μπορείς να τα καλύψεις, εδώ “τιμωρούνται” πιο εύκολα. Πρέπει να είμαστε πνευματικά έτοιμοι για κάθε κατοχή και να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας, τίποτα λιγότερο».

Για τόσο πόσο βοηθάει τα παιδιά ενόψει του ANGT η συμμετοχή τους στη National League 2 με τον Ερμή Λαγκαδά: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα περισσότερα πρωταθλήματα του εξωτερικού οι νεαροί αθλητές συμμετέχουν στα ανδρικά, έστω στις δεύτερες ομάδες στις χαμηλότερες κατηγορίες. Από εκεί εμπνευστήκαμε, βλέποντας πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα κι έτσι θελήσαμε να έχουμε την αναπτυξιακή μας ομάδα στη National League 2. Στόχος μας είναι να ανέβουμε και να συμμετέχουμε στη National League 1, είναι το επόμενο βήμα. Οπότε, αυτά τα ματς μάς δίνουν τη σκληράδα που λείπει από ένα παιχνίδι εφήβων. Στο επόμενο επίπεδο που συναντάμε εδώ υπάρχει. Οι ταχύτητες δεν είναι ίδιες, αλλά στο κομμάτι της σκληράδας η National League 2 μάς βοηθάει».

Για τα κέρδη που θα έχει αποκομίσει ο Άρης μετά το φινάλε του τουρνουά: «Οι εμπειρίες που θα κερδίσουν τα παιδιά και οι εικόνες που θα δουν. Θα δουν πόσο υψηλός είναι ο ανταγωνισμός εκτός Ελλάδας. Δυστυχώς, για αυτά τα παιδιά είναι παγκόσμιος ο ανταγωνισμός. Θα επιλεχθούν στα 18 τους μεταξύ πάρα πολλών κι όχι μόνο Ελλήνων. Αυτό τους “ανοίγει” τον ορίζοντα και βλέπουν το πόσο πραγματικά πρέπει να δουλέψουν. Τα οφέλη είναι πάρα πολλά, αρκεί να τα λάβουμε σωστά και να τα αξιοποιήσουμε».