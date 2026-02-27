Γεραγωτέλλης: «Στην Εθνική Ανδρών φαίνεται η διάθεση όλων να βοηθήσουν»

Ο προπονητής της Εθνικής Κωφών, Βασίλης Γεραγωτέλλης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadiο.

Αναλυτικά είπε:

Για την Εθνική Κωφών: «Εμείς τον Νοέμβριο γυρίσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ερχόμενο καλοκαίρι δεν έχουμε κάποια διοργάνωση. Υπάρχει το Παγκόσμιο U21 και με αυτή την αφορμή ξεκινήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ψάχνουμε παιδιά που είναι βαρήκοα ή κωφά σε όλη την Ελλάδα. Να κάνουμε κάποιου είδους αναπτυξιακό πρόγραμμα. Είμαστε σε επαφή με αρκετά παιδιά από πολλές πόλεις. Συναντώ τους γονείς και τα παιδιά. Σε δεύτερο στάδιο θα γίνει ένα διήμερο προπονήσεων».

Για τη δεξαμενή των αθλητών: «Εγώ όταν πρωτοήρθα τον Δεκέμβριο του 2022, μου δόθηκε μία λίστα Ανδρών. Κάποια παιδιά σταμάτησαν λόγω ηλικίας. Από τα υπόλοιπα, δημιουργήθηκε αυτός ο κορμός, εκ των οποίων κάθε χρόνο επιλέγω τη δωδεκάδα. Η δεξαμενή είναι περιορισμένη. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα γιατί έγινε γνωστή η λειτουργία της Ομοσπονδίας Κωφών. Έτσι, σιγά-σιγά, φεύγει και ίσως μία νοοτροπία που υπήρχε παλαιότερα όταν κάποιοι δεν θέλανε να εμφανίσουν τη δυσκολία της. Αυτό αλλάζει και είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω να υπάρχουν θετικά παιδιά και γονείς για το πρόγραμμα που κάνουμε. Το άλλο σαββατοκύριακο έχουμε διήμερο προπονήσεων και το περιμένω με μεγάλη αγωνία».

Για την πορεία των δύο ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα: «Αδιαμφισβήτητα, η Ευρωλίγκα αυτή είναι η πιο δύσκολη όλων των εποχών. Από τις 20 ομάδες, οι 18 θα έλεγα ότι έχουν στόχο να περάσουν στα πλέι οφς. Όλοι οι άλλοι, αυτόματα, θα χαρακτηρίσουν τη χρονιά τους άδικα ως αποτυχημένη. Υπάρχει μεγάλη πίεση και ανταγωνισμός φανερά κάθε αγωνιστική. Έχει σημασία το τάιμινγκ και σε τι φάση θα βρεθεί η ομάδα. Όλες σχεδόν οι ομάδες μπορούν να κάνουν 4-5 σερί νίκες και ξαφνικά να πέσουν, με εξαίρεση ίσως τη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε τα έχει νικήσει στον πόντο τα τελευταία ματς. Σίγουρα έχει την πιο σταθερή παρουσία, είναι σοβαρή ομάδα. Όλο αυτό δημιουργεί μία τέτοια ρευστότητα που δεν μπορείς να πεις ποιος είναι το φαβορί και ποιος το underdog. Η Παρί εμφανίστηκε βάζοντας πάνω από 100 πόντους, μπόρεσε κι έκανε το γνωστό παιχνίδι που κάνει. Δεν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός σε καλή αμυντική ημέρα. Παλαιότερα, δεν υπήρχε αυτό. Στα πρώτα μας χρόνια στον Ολυμπιακό, σπάνια έχανες εντός. Τώρα, όλα είναι διαφορετικά. Αν μου έλεγες στην αρχή της χρονιάς ότι η Μονακό και ο Παναθηναϊκός θα είναι στις θέσεις 9-10, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο πιθανό σενάριο. Χρειάζεται υπομονή και διαχείριση των καταστάσεων. Όλοι έχουν υψηλές προσδοκίες. Η χρονιά είναι μεγάλη, είναι λογικές αυτές οι διακυμάνσεις».

Για την πίεση και τις υψηλότατες απαιτήσεις: «Νομίζω ότι λόγω αυτής της πίεσης, δεν μπορεί κανένας να είναι χαλαρός και να έχει τη λογική του να βρούμε τον χρόνο μας. Σίγουρα χρειάζεται, αλλά δεν στον δίνει κανένας κι εμείς στον Ερυθρό Αστέρα το πληρώσαμε πρώτοι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει η πίεση από φιλάθλους, διοικήσεις και Media, δεν μπορείς να πεις ότι θα ετοιμαστούμε καλύτεροι για μετά. Η Ρεάλ και η Εφές πέρυσι δεν ξεκίνησαν καλά, αλλά πηγαίνοντας προς τα πλέι ιν έφτιαξαν τα αποτελέσματα τους, αλλά δεν προκρίθηκαν. Ένας λόγος ήταν κι αυτός. Αν βρεθείς με μειονέκτημα έδρας, δεν είναι και τόσο απλό να “σπάσεις” μία έδρα. Βέβαια, οι παίκτες και ιδιαίτερα οι έμπειροι, δεν είναι τόσο εύκολο να έχουν το ίδιο κίνητρο 10 μήνες τον χρόνο, όπως και την ίδια αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ φυσιολογικό για μένα. Δεν μπορείς να έχεις έναν παίκτη και σε κάθε παιχνίδι να του λες να παίζει στο 100%, κι ας είναι σημαντικό, πλέον είναι απόλυτα κατανοητό για μένα. Για αυτό σε κάποια ματς υπάρχουν διαφορές 20-25 πόντων.».

Για την Εθνική Ομάδα: «Νομίζω πως αυτό με τα “παράθυρα”, επειδή δεν έχει βρεθεί κοινό καλεντάρι, θα θέλαμε όλοι να δούμε τις Εθνικές με τους καλύτερους παίκτες, αλλά δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι μειονέκτημα, βλέπετε τι γίνεται. Αυξάνονται τα παιχνίδια. Είδα με μεγάλη μου χαρά τα παιδιά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να συμμετέχουν, όπως ο Παπανικολάου, ο Ρογκαβόπουλος και ο Μήτογλου. Φαίνεται η διάθεση όλων να βοηθήσουν. Χρειάζεται όμως να βρεθεί κάποια συνεννόηση επιτέλους. Το γήπεδο διάβασα ότι θα είναι γεμάτο σήμερα, φανταστείτε τα ρόστερ να ήταν πλήρεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Παίζουν παιδιά επίσης που τους δίνεται η ευκαιρία να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής και είναι μεγάλη τιμή αυτή. ».

Για το ματς της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο (27/02): «Θεωρώ ότι σε αυτή την πρώτη φάση, έχουμε μία ομάδα που είναι καλύτερη από το Μαυροβούνιο κι ας είναι καλή ομάδα κι αυτοί. Το λέω με την έννοια ότι με πιθανή νίκη σήμερα βάζουμε ένα “λιθαράκι”. Το παιχνίδι της Δευτέρας μπορεί να κρίνει και την πρόκριση. Θα προκριθούμε στην επόμενη φάση, είμαστε η καλύτερη ομάδα του ομίλου».