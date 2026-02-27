Lakers’ Corner: Λεμπρόν και Ριβς το έχασαν, ο Ο’Νιλ το έβαλε

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είδαν τον Όστιν Ριβς να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε, τον Ρόις Ο’Νιλ να ευστοχεί νωρίτερα και έτσι γνώρισαν ακόμα μία ήττα (113-110).

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Φοίνιξ Σανς και για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά είδαν τον αγώνα τους να κρίνεται στο σουτ. Απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε στον Λεμπρόν Τζέιμς και αυτός αστόχησε στο τρίποντο στο τέλος. Κόντρα στους «Ήλιους» ο Ρόις Ο’Νιλ ευστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε, ο Όστιν Ριβς αστόχησε και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 113-110. Πλέον, οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται στην έκτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 34-24.

Δεύτερη σερί βραδιά με τον ίδιο… εφιάλτη

Ούτε… από σεναριογράφο! Οι Λέικερς είδαν μέσα σε λίγες ώρες να χάνουν με τον ίδιο τρόπο. Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς έχασαν το μεγάλο τρίποντο, ενώ από την άλλη ο Ρόις Ο’Νιλ το έβαλε.

Όλη τη σεζόν τα ποσοστά των «Λιμνανθρώπων» από το τρίποντο είναι τραγικά και δεν είναι λίγες οι φορές που τους έχουν στερήσει τη νίκη. Οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ φέτος έχουν… ξεχάσει να εκτελούν από τα 7,24μ. και σε συνδυασμό με την κακή άμυνα δεν είναι περίεργο που έχουν… κατρακυλήσει στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Το μόνο που μπορούν να κρατήσουν οι Λέικερς είναι το ότι κατάφεραν να βρουν ελεύθερο τρίποντο με 0,9” στο χρονόμετρο αλλά φυσικά και τη νέα τρομερή εμφάνιση του «Luka Magic».

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 15 πόντοι (7/16 σουτ, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 λάθος σε 35 λεπτά.

LeBron James vs Suns:

15PTS

6REB

5AST pic.twitter.com/gWcr6RyrrP — Laker Performances (@LALPerformance) February 27, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 2 πόντοι (1/3 σουτ), 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 13 πόντοι (4/8 σουτ, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 41 πόντοι (12/21 σουτ, 6/11 τρίποντα, 11/12 βολές), 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη και 2 κλεψίματα σε 39 λεπτά.

Luka Doncic vs Suns:

- 41 Points

- 8 Rebounds

-8 Assists

- 78 TS% pic.twitter.com/D84cs0uxi7 — Laker Performances (@LALPerformance) February 27, 2026

Όστιν Ριβς: 14 πόντοι (5/12 σουτ, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη και 2 κλεψίματα σε 36 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: Μηδενική στατιστική σε 0:01.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 6 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 11 πόντοι (3/6 σουτ, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 6 πόντοι (2/3 σουτ, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

Λουκ Κενάρντ: 8 πόντοι (4/6 σουτ, 0/1 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 21 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Κόμπε Μπάφκιν: DNP

Πλέον, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1/3, 03:30) και ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Σακραμέντο Κινγκς (2/3, 04:30).