Euroleague: MVP της 29ης αγωνιστικής ο Φρανσίσκο (pic)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στην «Zalgirio Arena» για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Μετά από δύο παρατάσεις, οι γηπεδούχοι αναδείχθηκαν νικητές με το σκορ να σταματάει το 99-94.
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε μία τρομερή εμφάνιση και σε 42:33 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 23 πόντους (2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη και 2 μπλοκ. Έτσι, είχε 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.
What a performance in the #RivalrySeries 🤯@S_CISCO_2 came up clutch in double OT, he’s the MVP of Round 29 🧊— EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2026
‘MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/RwPuOnfCDI