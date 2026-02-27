Euroleague: Σε Σερβία και Βουλγαρία τα παιχνίδια των Ισραηλινών με τις τούρκικες ομάδες

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με τις Φενερμπαχτσέ και Αναντολού Εφές στην Σερβία, ενώ το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Φενέρ θα διεξαχθεί στην Βουλγαρία.

Η Euroleague ανακοίνωσε πως οι αγώνες των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στις Φενερμπαχτσέ και Αναντολού Εφές θα διεξαχθούν σε Σερβία και Βουλγαρία.

Αναλυτικότερα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί στο «Aleksandar Nikolic Hall» στο Βελιγράδι την Φενερμπαχτσέ για την 33η αγωνιστική (24/3) και την Αναντολού Εφές για την 35η αγωνιστική (2/4).

Τέλος, το παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και την Φενερμπαχτσέ (7/4) θα γίνει στην Σόφια και την «Arena 8888».

Σημειώνεται πως στην ανακοίνωσή της η Euroleague τονίζει πως οι αποφάσεις πάρθηκαν λαμβάνοντας υπόψει τις συστάσεις των τοπικών Αρχών.