Με Μήτογλου η 12άδα της Εθνικής κόντρα στο Μαυροβούνιο

Γνωστή έγινε η 12άδα της Εθνικής για το ματς με το Μαυροβούνιο, με τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει το «παρών».

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλό της.

Γνωστή έγινε η 12άδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον Ντίνο Μήτογλου να βρίσκεται σε αυτή. Θυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε την Πέμπτη (26/2) στην προετοιμασία, ενώ εκτός είναι οι Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδης λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου