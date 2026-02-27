Στους Γκρίζλις ο 40χρονος Γκίμπσον για τα επόμενα δύο χρόνια

Ο Ταζ Γκίμπσον θα αγωνιστεί για 17η σεζόν στο ΝΒΑ, καθώς συμφώνησε για τα επόμενα δύο χρόνια με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Ταζ Γκίμπσον ήταν free agent και τελικά παρά το γεγονός πως είναι 40 χρονών κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Όπως έκανε γνωστί ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Αμερικανός συμφώνησε με τους Μέμφις Γκρίζλις για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πέρσι αγωνίστηκε σε 37 ματς με τους Σάρλοτ Χόρνετς και είχε 2,9 πόντους και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Συνολικά στην καριέρα του έχει περάσει από τους Σικάγο Μπουλς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Νιού Γιόρκ Νικς, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και Ντιτρόιτ Πίστονς, μετρώντας 8,4 πόντους και 5,7 ριμπάουντ.