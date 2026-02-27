Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Νέα ήττα για Λέικερς - Σημαντικό «διπλό» για τους Ρόκετς

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πέισερς-Χόρνετς 109-133
Σίξερς-Χιτ 124-117
Χοκς-Ουίζαρντς 126-96
Νετς-Σπερς 110-126
Μάτζικ-Ρόκετς 108-113
Μπουλς-Μπλέιζερς 112-121
Μάβερικς-Κινγκς 121-130
Σανς-Λέικερς 113-110
Τζαζ-Πέλικανς 118-129
Κλίπερς-Τίμπεργουλβς 88-94
Ανατολική περιφέρεια
1) Πίστονς 43-13
2) Σέλτικς 38-20
3) Νικς 37-22
4) Καβαλίερς 37-23
5) Ράπτορς 34-25
6) Μάτζικ 33-26
7) Μάτζικ 31-27
8) Χιτ 31-29
9) Χοκς 30-31
10) Χόρνετς 29-31
11) Μπακς 26-31
12) Μπουλς 24-36
13) Ουίζαρντς 16-42
14) Νετς 15-43
15) Πέισερς 15-45
Δυτική περιφέρεια
1) Θάντερ 45-15
2) Σπερς 43-16
3) Ρόκετς 37-21
4) Νάγκετς 37-22
5) Τίμπεργουλβς 37-23
6) Λέικερς 34-24
7) Σανς 34-26
8) Ουόριορς 31-28
9) Μπλέιζερς 29-31
10) Κλίπερς 27-31
11) Γκρίζλις 21-36
12) Μάβερικς 21-37
13) Τζαζ 18-41
14) Πέλικανς 18-42
15) Κινγκς 14-47