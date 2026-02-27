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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Νέα ήττα για Λέικερς - Σημαντικό «διπλό» για τους Ρόκετς

Μπάσκετ
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Δείτε τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων του ΝΒΑ (27/2) και την βαθμολογία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πέισερς-Χόρνετς 109-133

Σίξερς-Χιτ 124-117

Χοκς-Ουίζαρντς 126-96

Νετς-Σπερς 110-126

Μάτζικ-Ρόκετς 108-113

Μπουλς-Μπλέιζερς 112-121

Μάβερικς-Κινγκς 121-130

Σανς-Λέικερς 113-110

Τζαζ-Πέλικανς 118-129

Κλίπερς-Τίμπεργουλβς 88-94

Ανατολική περιφέρεια

1) Πίστονς 43-13

2) Σέλτικς 38-20

3) Νικς 37-22

4) Καβαλίερς 37-23

5) Ράπτορς 34-25

6) Μάτζικ 33-26

7) Μάτζικ 31-27

8) Χιτ 31-29

9) Χοκς 30-31

10) Χόρνετς 29-31

11) Μπακς 26-31

12) Μπουλς 24-36

13) Ουίζαρντς 16-42

14) Νετς 15-43

15) Πέισερς 15-45

Δυτική περιφέρεια

1) Θάντερ 45-15

2) Σπερς 43-16

3) Ρόκετς 37-21

4) Νάγκετς 37-22

5) Τίμπεργουλβς 37-23

6) Λέικερς 34-24

7) Σανς 34-26

8) Ουόριορς 31-28

9) Μπλέιζερς 29-31

10) Κλίπερς 27-31

11) Γκρίζλις 21-36

12) Μάβερικς 21-37

13) Τζαζ 18-41

14) Πέλικανς 18-42

15) Κινγκς 14-47

 

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Νέα ήττα για Λέικερς - Σημαντικό «διπλό» για τους Ρόκετς