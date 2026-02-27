Οι «λύκοι»… δάγκωσαν τους Κλίπερς (vid)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν 94-88 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες.

Στην τρίτη διαδοχική ήττα τους υποχρέωσαν τους Κλίπερς οι Γουλβς, με 94-88 μέσα στο Λος Άντζελες. Η ομάδα της Μινεσότα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 37-23, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 27-31.

Το παιχνίδι είχε δυνατές στιγμές, αλλά χαμηλό σκορ, με τους Κλίπερς να κάνουν την αντεπίθεσή τους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά οι «λύκοι» στην τελευταία περίοδο «καθάρισαν» τη νίκη.

Ο Έντουαρντς έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, με 31 πόντους, ενώ ο ΝτΒινσέντσο ακολούθησε με 18 πόντους. Για τους Κλίπερς, που παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες, πάλεψαν ο Τζόουνς με 18 πόντους και ο Ματούριν με 14 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.