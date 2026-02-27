Η 40αρα του Ντόντσιτς πήγε στράφι για τους Λέικερς που γνώρισαν νέα απογοητευτική ήττα

Σε απογοητευτική πτώση βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, που γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά από τους Φοίνιξ Σανς με 113-110.

Πριν από λίγα 24ωρα οι «Λιμνάνθρωποι» ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Μάτζικ με σουτ του Ντέσμοντ Μπέιν, ενώ αυτή τη φορά λύγισαν στην έδρα των Σανς με τρίποντη «βόμβα» του Ρόις Ο'Νιλ.

Οι Λέικερς έδωσαν σκληρή μάχη για τη νίκη, προηγήθηκαν ακόμη και με 12 πόντους, όμως οι Σανς έκαναν μεγάλο comeback και πήραν προβάδισμα 12 πόντων στα μισά της τέταρτης περιόδου (101-89).

Οι φιλοξενούμενοι, εξαπέλυσαν με την σειρά τους αντεπίθεση και στα 23'' πριν την λήξη ο Λεμπρόν Τζέιμς ισοφάρισε σε 110-110, όμως ο Ρόις Ο'Νιλ μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας «εκτέλεσε» τους Λέικερς από το τρίποντο.

Έτσι, οι Σανς μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα επέστρεψαν στις νίκες, με τους Λέικερς να βρίσκονται σε απογοητευτική πτώση, μετρώντας πλέον τρεις σερί ήττες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν συγκλονιστικός ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 41 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως η εμφάνιση του Σλοβένου δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς.

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