Οι Κινγκς άλωσαν την έδρα των Μάβερικς

Οι Σακραμέντο Κινγκς έφυγαν αλώβητοι από το γήπεδο των Ντάλας Μάβερικς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 121-130.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-42, βάζοντας τις βάσεις για το μεγάλο διπλό, αφού οι Μάβερικς ήταν ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση.

Οι Τεξανοί το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, αφού οι Κινγκς έβρισκαν λύσεις για να διατηρούν σταθερά προβάδισμα «ασφαλείας» μέχρι το φινάλε του ματς.

Ο Πρέσιους Ατσίουα με 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Κινγκς, με τον Νάτζι Μάρσαλ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς έχοντας 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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