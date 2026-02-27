Oι Μπλέιζερς πήραν μεγάλο διπλό στο Σικάγο και βλέπουν... playoffs

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έδωσαν συνέχεια στις καλές τους εμφανίσεις, πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη στην έδρα των Σικάγο Μπουλς με 112-121.

Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μην μπήκαν καλά στην αναμέτρηση, αφού οι Μπουλς προηγήθηκαν με 34-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στην συνέχεια κυριάρχησαν απέναντι στους «Ταύρους».

Οι Μπλέιζερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο μέρος και παρά την σθεναρή αντίσταση των Μπουλς, άντεξαν και έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό, που τους διατηρεί σε θέση διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για τα playoffs.

Με αυτή τη νίκη οι Μπλέιζερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 29-31, και βρίσκονται σε θέση που οδηγεί στο play in tournament, απέχοντας πλέον τρεις νίκες από την 6η θέση που δίνει απευθείας εισιτήριο για τα playoffs.

Ο Τζεράμι Γκραντ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπλέιζερς, με τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει για τους Μπουλς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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