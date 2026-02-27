Οι Ρόκετς άλωσαν την έδρα των Μάτζικ με ανατροπή και μυθικό Ντουράντ

Οι Χιούστον Ρόκετς έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Κέβιν Ντουράντ, πέρασαν από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ (113-108), κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Μάτζικ ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο, προηγούμενοι με 29-22, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (53-43).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Ρόκετς βγήκαν στο παρκέ μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 27-38 στην τρίτη περίοδο, μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα (80-81).

Οι Τεξανοί έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους και τον Κέβιν Ντουράντ σε δαιμονιώδη κατάσταση, έφεραν εις πέρας την αποστολή τους, φεύγοντας από το Ορλάντο με ένα μεγάλο διπλό.

Ο «KD» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 40 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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