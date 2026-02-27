Οι Σίξερς πήραν την... μάχη κόντρα στους Χιτ

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, όμως άντεξαν στο φινάλε και πανηγύρισαν τη νίκη με 124-117.

Οι Σίξερς είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 36-35 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 37-22 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +16 (73-57).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Χιτ βγήκαν μεταμορφωμένοι και άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, μετατρέποντας το φινάλε της αναμέτρησης σε θρίλερ, όμως οι Σίξερς, στο φινάλε βρήκαν τις λύσεις και πήραν τη νίκη.

Ο Tαϊρίς Μάξι με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ξεχωρίζει για τους Χιτς, έχοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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