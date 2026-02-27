Ο σπίκερ της Euroleague αποθέωσε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ματώνουν... πράσινο για όλα τα σπορ» (vid)

Η... έκρηξη χαράς στο ΟΑΚΑ για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League, έκανε τον σπίκερ του Euroleague TV να αποθεώσει τον κόσμο του Τριφυλλιού.

Ο λογαριασμός της Ευρωλίγκας στο TikTok ανάρτησε βίντεο με τους πανηγυρισμούς των οπαδών του Παναθηναϊκού στην διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί στο ΟΑΚΑ, μόλις έμαθαν για την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας στους «16» του Europa League.

Ο άνθρωπος που έκανε την μετάδοση του αγώνα για το Euroleague TV, μάλιστα αποθέωσε τους οπαδούς του Τριφυλλιού, για την υποστήριξη που παρέχουν σε όλα τα αθλήματα.

«Ακούστε την ένταση. Αυτός είναι ένας πολυαθλητικός σύλλογος. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ακολουθούν πιστά την ποδοσφαιρική ομάδα, όπως ακολουθούν την μπασκετική, την ομάδα βόλεϊ, υποστηρίζουν τα πάντα, αυτοί οι οπαδοί ματώνουν... πράσινα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σπίκερ.