DPG: «Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39', το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για τον μη καταλογισμό φάουλ πάνω στον Χέις-Ντέιβις στο φινάλε, σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα, παρότι η Παρί ήταν καλύτερη για 39'

Με νέο ποστάρισμα του μέσω instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο σουτ του Χέιζ- Ντέιβις στο τέλος του αγώνα από τον Καβαλίερ.

«Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο του story στο Instagram, κάνοντας μάλιστα ταγκ και την EuroLeague.

Ο ισχυρός ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ παρέθεσε και screen shot από την φάση και το καθαρό φάουλ του Καβαλιέρε πάνω στον Χέις - Ντέιβις.