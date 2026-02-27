DPG: «Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39', το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα»

Με νέο ποστάρισμα του μέσω instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο σουτ του Χέιζ- Ντέιβις στο τέλος του αγώνα από τον Καβαλίερ.
«Παρότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ και αυτό θα είχε αλλάξει το αποτέλεσμα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο του story στο Instagram, κάνοντας μάλιστα ταγκ και την EuroLeague.
Ο ισχυρός ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ παρέθεσε και screen shot από την φάση και το καθαρό φάουλ του Καβαλιέρε πάνω στον Χέις - Ντέιβις.