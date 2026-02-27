Η Euroleague θα τερματίσει το συμβόλαιο με την πλατφόρμα Skweek του ιδιοκτήτη της Μονακό!

Τα τεράστια διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν την Μονακό, έχουν προεκτάσεις και στην Ευρωλίγκα, αφού θα διακοπεί η συνεργασία της Λίγκας με την πλατφόρμα Skweek λόγω μη καταβληθέντων τελών.

Η Skweek, η οποία ανήκει στην Fedcom Media, θυγατρική της FedCom, του πλειοψηφικού μετόχου της AS Monaco, μετέδιδε τους αγώνες της Euroleague από το 2022, όμως τα οικονομικά προβλήματα είναι πλέον δυσβάσταχτα.

Όπως αναφέρει, μάλιστα η L'Equipe, η Euroleague έχει αποφασίσει να τερματίσει τα δικαιώματα μετάδοσης της ευρωπαϊκής διοργάνωσης αρχής γενομένης από την 30ή αγωνιστική, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, λόγω μη καταβληθέντων τελών.

Έτσι, εκτός από τα τεράστια διοικητικά προβλήματα της Μονακό η FedCom του Αλεξέι Φεντορίτσεφ, δημιουργεί πρόβλημα και στην Ευρωλίγκα, με την μη καταβολή των συμφωνημένων τελών, που οδηγεί την Λίγκα στον τερματισμό της συνεργασίας με την πλατφόρμα Skweek.