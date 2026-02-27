Φαρίντ: «Πρέπει να είμαστε πιο ώριμοι, να φτιάξουμε εμείς την κατάσταση»

Ο Κένεθ Φαρίντ προσπάθησε να εξηγήσει τη νέα κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και το νέο πισωγύρισμα με την εντός έδρας ήττα από την Παρί.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός σέντερ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν έχω ιδέα, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός πλέι οφ και πρέπει εμείς να φτιάξουμε αυτή την κατάσταση που δημιουργήσαμε. Ο Ναν ήταν εκτός, όμως μπήκαμε στον ρυθμό τους και δεν τα καταφέραμε.

Δείξαμε στο Κύπελλο και κόντρα στον Ολυμπιακό τι μπορούμε να κάνουμε, πως μπορούμε να παίξουμε άμυνα και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορούμε να κάνουμε νίκες αλλά χρειάζεται να δίνουμε τα πάντα, να παλεύουμε και να είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε πιο ώριμοι»

Για το ντέρμπι που έρχεται στο ΣΕΦ: «Στον Ολυμπιακό είναι δύσκολα, παίζουν μπροστά στο κοινό τους. Τους γνωρίζουμε, θα είναι σκληρό παιχνίδι, αλλά θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε τη νίκη».