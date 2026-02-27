Το πανόραμα της Euroleague: Έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός - Διπλό τετράδας για την Βαλένθια

O Παναθηναϊκός έχασε σημαντικό βαθμολογικό έδαφος μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί, με την Βαλένθια να παίρνει σπουδαίο διπλό - τετράδας στην Μπασκόνια. Χαμός στις θέσεις 3-8. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.) Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80 Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν 96-85 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 92-86 Μπασκόνια - Βαλένθια 79-108 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 93-70 Παναθηναϊκός - Παρί 99-104 Κατάταξη 1. Φενέρμπαχτσε 21-7 2. Βαλένθια 19-10 3.Ολυμπιακός 18-10 4. Ρεάλ Μαδρίτης 18-11 5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 6. Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12 7. Ερυθρός Αστέρας 17-12 8. Μπαρτσελόνα 17-12 9. Μονακό 16-13 10. Παναθηναϊκός 16-13 11. Ντουμπάι 15-14 12. Αρμάνι Μιλάνο 14-15 13.Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 14. Βίρτους Μπολόνια 13-16 15.Μπάγερν Μονάχου 12-17 16. Παρί 10-18 17. Αναντολού Εφές 9-20 18. Μπασκόνια 9-20 19. Παρτίζαν 9-20 20. Βιλερμπάν 7-22 Εκκρεμούν Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) Η επόμενη αγωνιστική (30η) Πέμπτη 5 Μαρτίου 19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό 21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις 21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια Παρασκευή 6 Μαρτίου 19:30 Εφές - Βιλερμπάν 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:30 Μπασκόνια - Παρί