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Το πανόραμα της Euroleague: Έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός - Διπλό τετράδας για την Βαλένθια

Μπάσκετ
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O Παναθηναϊκός έχασε σημαντικό βαθμολογικό έδαφος μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί, με την Βαλένθια να παίρνει σπουδαίο διπλό - τετράδας στην Μπασκόνια. Χαμός στις θέσεις 3-8. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής: 

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)

Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν 96-85

Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91

Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 92-86

Μπασκόνια - Βαλένθια 79-108

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 93-70

Παναθηναϊκός - Παρί 99-104

Κατάταξη

1. Φενέρμπαχτσε 21-7

2. Βαλένθια 19-10

3.Ολυμπιακός 18-10

4. Ρεάλ Μαδρίτης 18-11

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

6. Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12

7. Ερυθρός Αστέρας 17-12

8. Μπαρτσελόνα 17-12

9. Μονακό 16-13

10. Παναθηναϊκός 16-13

11. Ντουμπάι 15-14

12. Αρμάνι Μιλάνο 14-15

13.Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

14. Βίρτους Μπολόνια 13-16

15.Μπάγερν Μονάχου 12-17

16. Παρί 10-18

17. Αναντολού Εφές 9-20

18. Μπασκόνια 9-20

19. Παρτίζαν 9-20

20. Βιλερμπάν 7-22

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό

21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις

21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Εφές - Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια - Παρί

Το πανόραμα της Euroleague: Έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός - Διπλό τετράδας για την Βαλένθια