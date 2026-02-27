Το πανόραμα της Euroleague: Έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός - Διπλό τετράδας για την Βαλένθια

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)
Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν 96-85
Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91
Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 92-86
Μπασκόνια - Βαλένθια 79-108
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 93-70
Παναθηναϊκός - Παρί 99-104
Κατάταξη
1. Φενέρμπαχτσε 21-7
2. Βαλένθια 19-10
3.Ολυμπιακός 18-10
4. Ρεάλ Μαδρίτης 18-11
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
6. Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
7. Ερυθρός Αστέρας 17-12
8. Μπαρτσελόνα 17-12
9. Μονακό 16-13
10. Παναθηναϊκός 16-13
11. Ντουμπάι 15-14
12. Αρμάνι Μιλάνο 14-15
13.Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
14. Βίρτους Μπολόνια 13-16
15.Μπάγερν Μονάχου 12-17
16. Παρί 10-18
17. Αναντολού Εφές 9-20
18. Μπασκόνια 9-20
19. Παρτίζαν 9-20
20. Βιλερμπάν 7-22
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Η επόμενη αγωνιστική (30η)
Πέμπτη 5 Μαρτίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό
21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις
21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα
21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 6 Μαρτίου
19:30 Εφές - Βιλερμπάν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
21:30 Μπασκόνια - Παρί