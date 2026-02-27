Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Απών για 38', το γύρισε με μαγικό Χέις αλλά ανέλαβε η Euroleague Mafia

Ο Παναθηναϊκός για 38 λεπτά ήταν σε άλλο γήπεδο, στα τελευταία 2 ξύπνησε με μαγικό Χέις, αλλά η Euroleague Mafia είχε άλλη γνώμη και έκλεισε τα μάτια σε 3 καθαρές βολές για επική ανατροπή.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Προσπάθησε να δώσει λύσεις και να βγάλει ενέργεια, για να αποτελέσει κι ένα σημείο αναφοράς μπας και γυρίσει στο ματς ο Παναθηναϊκός. Είχε 14 πόντους (3/5 διπ., 1/1 τριπ., 5/8 βολές), 8 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Έδωσε κάποιες λύσεις με τους 12 πόντους του (4/7 διπ., 4/5 βολές, 0/2 τριπ.), 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά δεν κατάφερε να είναι επιδραστικός. Κι αυτός είχε θέματα στην άμυνα. Βαθμός: 6

Ρίσον Χολμς: Δεν μπήκε ποτέ στο κλίμα της αναμέτρησης και κατάφερε να δώσει βοήθειες σε καμία πλευρά του glass floor. Είχε 4 πόντους (1/3 διπ., 2/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 3

Κώστας Σλούκας: Σε χαμηλή πτήση στο σκοράρισμα, προσπάθησε να βοηθήσει με τις 5 ασίστ. Είχε 6 πόντους (2/5 διπ., 2/2 βολές), 1 κλέψιμο, αλλά και 3 λάθη. Βαθμός: 5

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Έχει κολλήσει με το «καλημέρα» και δείχνει ποιος είναι. Πήγε να γυρίσει το ματς μόνος του με 27 πόντους (5/7 διπ., 4/10 τριπ., 5/5 βολές) και θα το είχε κάνει αν η παράγκα της Euroleague δεν έκλεινε τα μάτια στο φάουλ στο τρίποντο. Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 10

Nίκος Ρογακαβόπουλος: Ήταν πολύ καλός στην πρώτη περίοδο και ίσως ο Αταμάν τον ξέχασε στον πάγκο. Τον έριξε και πάλι στην τέταρτη περίοδο και έδωσε λύσεις, βγάζοντας ενέργεια σε άμυνα κι επίθεση. Είχε 10 πόντους (2/2 διπ., 2/5 τριπ.), 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 8

Τζέριαν Γκραντ: Σε κακό βράδυ κι αμυντικά κι επιθετικά. Πρόβλημα με την περιφέρεια της Παρί κι εξαιρετικά άστοχος με 1/6 τρίποντα. Φορτώθηκε και με 3 φάουλ και κάθισε στον πάγκο, τελειώνοντας το παιχνίδι με 7 πόντους (1/2 διπ., 2/2 βολές), 4 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Kένεθ Φαρίντ: Έδωσε μάχες και στην άμυνα και στην επίθεση και ήταν ο βασικός σέντερ του Αταμάν στην αναμέτρηση. Είχε 17 πόντους (6/8 διπ., 5/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και ξεχώρισε. Βαθμός: 9

Μάριους Γκριγκόνις: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι και ήταν κάτω μετρίου, έχοντας 2 πόντους (1/1 διπ., 0/2 τριπ.), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. Είχε πολλά προβλήματα και στην άμυνα. Βαθμός: 4

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: