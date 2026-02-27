Ρόσεν για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων: «Αντικατοπτρίζει την κατάσταση της αγοράς και την ζήτηση»

Ο Λον Ρόσεν μίλησε για την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαρκείας των Λος Άντζελες Λέικερς και τόνισε πως αυτή αντικατοπτρίζει την αγορά και την ζήτηση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχωρούν σε σημαντικές αλλαγές εκτός παρκέ και έτσι ο Λον Ρόσεν θα πάρει μετά το τέλος της σεζόν την θέση του Τιμ Χάρις ως President Of Business Operations.

Μιλώντας στο «California Post» ο Ρόσεν αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών των εισιτηρίων διαρκείας. «Ελπίζουμε να ανανεώσουν. Και φυσικά αντικατοπτρίζει την αγορά και την ζήτηση για τα εισιτήρια. Μπορείς να δεις το πώς πωλούνται τα εισιτήρια και τις τιμές. Βλέπεις την πρωτογενή και την δευτερογενή αγορά και μπορείς να δεις πού βρίσκεται η ζήτηση» δήλωσε.

Θυμίζουμε πως κάποιοι θα δουν την τιμή να αυξάνεται σχεδόν κατά 50%, με τους οπαδούς των «Λιμνανθρώπων» φυσικά να μην είναι χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη.