Στους Λέικερς ο Μπένετ για… το draft

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υπέγραψαν τον Τόνι Μπένετ, ο οποίος θα είναι Draft Adviser του Ρομπ Πελίνκα.

Σε μία σημαντική προσθήκη εκτός παρκέ προχώρησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς. Πιο συγκεκριμένα, οι «Λιμνάμνθρωποι» υπέγραψαν τον Τόνι Μπένετ, τον πρώην προπονητή του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Ο ρόλος του θα είναι Draft Adviser στο πλευρό του Ρομπ Πελίνκα. «Καθώς βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε τις διαδικασίες μας για το draft και την ανίχνευση ταλέντων του ΝΒΑ, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε κανέναν καλύτερο από τον Τόνι Μπένετ ως πηγή γνώσης για το μπάσκετ. Το ιστορικό του Τόνι στη διαμόρφωση κουλτούρας, με παίκτες υψηλού χαρακτήρα, υψηλών δεξιοτήτων και υψηλού IQ, είναι σεβαστό και εκτιμάται σε όλους τους κύκλους του μπάσκετ. Ο Τόνι θα είναι ένα απίστευτο πλεονέκτημα για την ηγεσία μας στο μπάσκετ, για τους σκάουτερ μας και για το τμήμα draft μας συνολικά. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι» ανέφερε ο GM της ομάδας.