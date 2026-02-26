Χαμός στο «T-Center» με την πρόκριση του Παναθηναϊκού! (vid)

Xαμός επικράτησε στο «T-Center» μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση του Europa League στη διαδικασία των πέναλτι.

Με το κινητό στο χέρι ήταν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο «T-Center» οι φίλοι του «τριφυλλιού», αφού την ίδια ώρα έπαιζε και η ποδοσφαιρική ομάδα με την Πλζεν στην Τσεχία.

Η αρχή έγινε με το γκολ του Ανδρέα Τετέι στο πρώτο μέρος, το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι. Αλλά ο χαμός έγινε μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι.

Αρχικά πανηγυρίστηκαν έντονα οι δύο αποκρούσεις του Λαφόντ, με το «T-Center» να σηκώνεται στο πόδι μετά την εύστοχη εκτέλεση του Πάντοβιτς και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Εuropa League!