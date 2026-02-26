Στο «T-Center» ο Γιαννακόπουλος για το Παναθηναϊκός - Παρί κι αποθέωση! (vid)

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έκανε την εμφάνισή του λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» με τη γαλλική ομάδα κι ακολούθησε αποθέωση από τον κόσμο που βρίσκεται στο «Τ-Center».
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στο glass floor, χαιρέτησε όλους τους παίκτες έναν-έναν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο πάγκο, όπου ασπάστηκε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και της «πράσινης» διοίκησης.
Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε τη θέση του στη σουίτα του, από όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» κόντρα στην Παρί.
Στο «T-Center» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Μπήκε στο glass floor και χαιρέτησε όλους τους παίκτες και το προπονητικό τιμ #paobc pic.twitter.com/111HoB8FSc— Christos Mpoukouras (@XMpoukouras) February 26, 2026