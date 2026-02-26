Στο «T-Center» ο Γιαννακόπουλος για το Παναθηναϊκός - Παρί κι αποθέωση! (vid)

Επιστροφή στο «T-Center» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που δίνει το «παρών» για να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί!

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ έκανε την εμφάνισή του λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» με τη γαλλική ομάδα κι ακολούθησε αποθέωση από τον κόσμο που βρίσκεται στο «Τ-Center».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στο glass floor, χαιρέτησε όλους τους παίκτες έναν-έναν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο πάγκο, όπου ασπάστηκε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και της «πράσινης» διοίκησης.

Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε τη θέση του στη σουίτα του, από όπου θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» κόντρα στην Παρί.