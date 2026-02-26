«Βόμβα» για το Μαρούσι με Τζόρνταν Ουόκερ

Τεράστια κίνηση για το Μαρούσι, το οποίο θα προσθέσει στο ρόστερ του τον Τζόρνταν Ουόκερ.

Το Μαρούσι είναι έτοιμο να... ρίξει την βόμβα, καθώς θα κάνει δικό του τον Τζόρνταν Ουόκερ. Ο Αμερικανός αστέρας θυμίζουμε πως είχε συνεργαστεί ξανά με τον Ηλία Παπαθεοδώρου στον Προμηθέα.

Ο Ουόκερ σε 10 παιχνίδια στο BCL με την Ρίτας είχε κατά μέσο όρο 12,5 πόντους, 3,8 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σε περίπου 20 λεπτά στο παρκέ, ενώ θυμίζουμε πως στις 19 Μαρτίου του 2025 είχε κάνει μία ιστορική εμφάνιση, πετυχαίνοντας 54 πόντους κόντρα στην Βίρτσμπουργκ.

Έτσι, είχε γίνει ο πρώτος παίκτης με τόσους πόντους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση τα τελευταία 25 χρόνια.