Κερ για το ρόστερ των Ουόριορς: «Απολαμβάνω να προπονώ αυτούς τους παίκτες»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμετρήθηκαν με τους Μέμφις Γκρίζλις με αρκετές απουσίες, όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 133-112. Μετά το φινάλε του ματς, ο Στιβ Κερ μίλησε για το ρόστερ της ομάδας του και τόνισε πως απολαμβάνει να προπονεί το γκρουπ που έχει.
«Πραγματικά απολαμβάνω να προπονώ αυτούς τους παίκτες. Είναι εξαιρετικοί. Η ενέργεια, ο ενθουσιασμός. Υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ ωραίο γκρουπ» ανέφερε ο κόουτς των «Πολεμιστών».
Θυμίζουμε πως υπάρχουν φήμες που θέλουν τον Κερ να αποχωρεί από τους Ουόριορς μετά το τέλος της φετινής σεζόν.