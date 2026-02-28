Κερ για το ρόστερ των Ουόριορς: «Απολαμβάνω να προπονώ αυτούς τους παίκτες»

Ο Στιβ Κερ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως απολαμβάνει ακόμα την δουλειά του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και είχε τα καλύτερα να πει για το τωρινό του ρόστερ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναμετρήθηκαν με τους Μέμφις Γκρίζλις με αρκετές απουσίες, όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 133-112. Μετά το φινάλε του ματς, ο Στιβ Κερ μίλησε για το ρόστερ της ομάδας του και τόνισε πως απολαμβάνει να προπονεί το γκρουπ που έχει.

«Πραγματικά απολαμβάνω να προπονώ αυτούς τους παίκτες. Είναι εξαιρετικοί. Η ενέργεια, ο ενθουσιασμός. Υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ ωραίο γκρουπ» ανέφερε ο κόουτς των «Πολεμιστών».

Θυμίζουμε πως υπάρχουν φήμες που θέλουν τον Κερ να αποχωρεί από τους Ουόριορς μετά το τέλος της φετινής σεζόν.