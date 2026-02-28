Ο ιδιοκτήτης των Σανς προσφέρει… 1 εκατομμύριο στους νικητές των διαγωνισμών του All-Star

Ο ιδιοκτήτης των Φοίνιξ Σανς, Ματ Ίσμπια, σε δηλώσεις του ανέφερε πως είναι έτοιμος να προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια στους νικητές των διαγωνισμών του All-Star.

Το Φοίνιξ θα φιλοξενήσει το All-Star στο ΝΒΑ την επόμενη σεζόν και ο ιδιοκτήτης των Σανς, Ματ Ίσμπια, θέλει να δει περισσότερους αστέρες να συμμετέχουν.

Έτσι, μιλώντας στο «The Pat McAfee Show» ανέφερε πως είναι έτοιμος να προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια στους νικητές των διαγωνισμών τριπόντου και καρφωμάτων και ακόμα ένα εκατομμύριο σε δωρεές για κάθε event.

Το «ESPN» τονίζει πως άνθρωποι από την λίγκα υπογραμμίζουν ότι αυτό το έπαθλο δεν θα ήταν σύμφωνων με την υπάρχουσα δομή των μπόνους και πως ο Ίσμπια δεν μίλησε με κάποιον άνθρωπο του πρωταθλήματος πριν προχωρήσει σε αυτές τις δηλώσεις.