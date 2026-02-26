Γκιουζέλης: «Να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να έχω έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο»

Ο φόργουορντ των Nürnberg Falcons από τη Γερμανία, Γιώργος Γκιουζέλης, «φιλοξενήθηκε» στο του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη μετακίνησή του στους Nürnberg Falcons: «Είμαι περίπου δύο βδομάδες εδώ. Έχουμε τώρα το διάστημα που είναι οι διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων, οπότε προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ και θα με βοηθήσει πολύ αυτή η διακοπή. Εδώ υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα απ’ ό,τι έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Εδώ ο κόσμος μετά τις 6-7 το απόγευμα δεν κυκλοφορεί, οπότε είναι λίγο περίεργο αυτό το συναίσθημα. Είχα πει σε κάποιους φίλους μου να πάμε για καφέ, γιατί οι προπονήσεις μας είναι νωρίς, και με κοιτούσαν απορημένοι».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Εγώ ουσιαστικά προσπάθησα να καλύψω τον χαμένο χρόνο που είχα. Ήμουν εκτός προπονήσεων καιρό, έκανα ατομικές προπονήσεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού απ’ ό,τι παίζουμε στην Ελλάδα, είναι πιο physical, πιο up-and-down, πολύ γρήγορο το τέμπο. Προσπαθώ να προσαρμοστώ, γιατί εδώ παίζεις ουσιαστικά περισσότερο με το ατομικό σου ταλέντο. Είναι κάτι που σε βοηθάει να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις παραπάνω. Εδώ οι ομάδες έχουν πέντε ξένους που οι τρεις μπορούν να είναι μέσα στο παρκέ. Μου αρέσει, θέλω να το δοκιμάσω, είναι εντελώς διαφορετικό απ’ ό,τι έχω συνηθίσει, οπότε είμαι έτοιμος να δω τι μπορώ να κάνω. Ήξερα ότι η Pro A είναι καλή κατηγορία, ότι είναι πολύ physical και όλα αυτά, οπότε σκέφτηκα ότι θέλω να το δοκιμάσω. Δύο μήνες είναι και θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Για το αν είχε στα πλάνα του να φύγει στο εξωτερικό: «Το έψαχνα πολύ και το είχα πει και στον μάνατζερ μου. Βέβαια, όσο πλησίαζε ο καιρός σκεφτόμουν μήπως να μην πάω, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Όλη η συμφωνία έγινε σε μια μέρα ουσιαστικά, μιλήσαμε ένα πρωί και το βράδυ της ίδιας μέρας κατευθείαν “πέταξα” και ήρθα. Το ότι συνέβη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα με βοήθησε να μη διστάσω. Δε δυσκολεύτηκα. Λίγο στην αρχή μέχρι να εγκλιματιστώ, να πάρω το σπίτι και το αμάξι, το σκεφτόμουν στο πίσω μέρος του μυαλού μου πως ίσως ήταν λίγο δύσκολο, αλλά δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι που να με δυσκολέψει».

Για το αν υπήρχε κάτι που του δημιούργησε δεύτερες σκέψεις πριν πάει: «Αυτό που με έκανε να το σκεφτώ περισσότερο ήταν ότι πάω σε μια ξένη χώρα για πρώτη μου φορά, είσαι ουσιαστικά μόνος σου. Αυτό ήταν που είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το αν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω το ότι θα είμαι μόνος. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, κάνεις τη ρουτίνα σου, είσαι σπίτι μπορείς να κάνεις τη βόλτα σου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις στην Ελλάδα, απλά δεν έχεις τους δικούς σου ανθρώπους».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις αγωνιστικά: «Στην ομάδα που βρίσκομαι είναι όλοι μικροί σε ηλικία. Ο μεγαλύτερος είναι 26-27 χρονών. Είναι παιδιά που προσπαθούν τώρα να “χτίσουν” κάτι, προσπαθώ κι εγώ να τους βοηθήσω στο ότι πρέπει να παίζουμε πιο έξυπνα και να ελέγχουμε το παιχνίδι. Γενικά το παιχνίδι εδώ είναι πολύ physical, αφήνουν πάρα πολύ την επαφή οι διαιτητές. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται σαν μία γιορτή, αυτό μού έκανε τεράστια εντύπωση. Στο πρώτο ματς που έπαιξα εντός έδρας, το γήπεδο ήταν γεμάτο, μετά το ματς πήγαμε και φάγαμε σε VIP Lounge. Είναι σαν μία γιορτή, το χαίρονται πάρα πολύ. Είναι και μεγάλο το γήπεδό μας, είναι σαν της Καρδίτσας, ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Οι εγκαταστάσεις είναι τρομερές και ο κόσμος στηρίζει ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Είναι εντελώς διαφορετική η κουλτούρα και ο τρόπος αντιμετώπισης».

Για τον προσωπικό του στόχο στο νέο αυτό κεφάλαιο: «Ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να πετύχω είναι να αποδείξω στον εαυτό μου πως μπορώ να έχω παραπάνω ευθύνες αγωνιστικές και όχι να έχω απλά έναν ρόλο τού να μπω να παίξω μία άμυνα, να κάνω ένα καλό screen, να πάρω δύο ελεύθερα σουτ και τέλος. Να προσπαθήσω να δείξω εγώ πρώτα στον εαυτό μου αν μπορώ να έχω έναν ρόλο πιο πρωταγωνιστικό, να έχω περισσότερες ευθύνες μες στον αγώνα. Αυτός είναι ο στόχος μου εδώ, όπως και το να “ανοίξω” μία νέα αγορά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις».