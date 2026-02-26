«Magic Euroleague» μετά το Παναθηναϊκός-Παρί!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα στη Web Tv του SDNA.

Ο Παναθηναϊκός με τη ψυχολογία στα ύψη μετά τη κατάκτηση του Κυπέλλου θέλει να δώσει συνέχεια σήμερα στο ματς με την Παρί. Ένα παιχνίδι, που θα ξεκινήσει στις 21.45 και που μετά από αυτό θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague».

Αναλύσεις επί αναλύσεων, ειδήσεις και πλούσιο παρασκήνιο θα συνθέσουν το μενού της εκπομπής, σε μία μέρα, όπου υπάρχει και μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον με τα ματς Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.