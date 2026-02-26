Κρις Μπος για το πρόβλημα υγείας του: «Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα...» (vid)

Ο Κρις Μπος μοιράστηκε μέσω ενός βίντεο το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τόνισε πως στη ζωή δεν πρέπει να περιμένεις για να κάνεις αυτά που θέλεις.

Την τρομακτική εμπειρία με ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τι κρατάει από αυτή μίλησε ο Κρις Μπος, μέσω ενός βίντεο στα social media. Ο άλλοτε σέντερ των Τορόντο Ράπτορς και των Μαϊάμι Χιτ και δις πρωταθλητής του NBA υπέστη θρόμβωση στο αίμα και κινδύνεψε η ζωή του. Ωστόσο, ο ίδιος εξήγησε τα μαθήματα ζωής που αποκόμισε από την περιπέτειά του, καλώντας τον κόσμο να μην περιμένει για να κάνει πράγματα.

Αναλυτικά:

«Ξύπνησα καλυμμένος από το δικό μου αίμα. Ήταν τρελό, ήταν γρήγορο, ήταν άμεσο, δεν υπήρχε προειδοποίηση, δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ γι’ αυτό. Ετοιμαζόμουν να πάω σε ένα ραντεβού με τη σύζυγό μου και το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι ήμουν στο πάτωμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι ακόμα αναρρώνω.

Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω αυτό σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικά, αλλά ήταν ένα τρομακτικό πράγμα και ήρθε γρήγορα και με έκανε να έχω μία διαφορετική οπτική για τη ζωή και πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τι κάνουμε για τους εαυτούς μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τις ζωές μας και ό,τι κι αν είναι, σιγούρεψε ότι δεν θα περιμένεις.

Αυτό το πράγμα κρατώ από αυτό. Μην περιμένεις να δράσεις, επειδή θα μπορούσε να έρθει γρήγορα και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω σπουδαία γι’ αυτό. Και τώρα σκέφτομαι πώς θα ζήσω τη ζωή μου κάθε ημέρα, αυτό είναι. Αλλά μην περιμένετε να δράσετε.

Μπορεί να θέλετε να πάρετε προαγωγή, μπορεί να θέλετε να δοκιμαστείτε για την ομάδα, μπορεί να θέλετε να κάνετε εκείνες τις διακοπές, μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα, που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και δεν κάνουμε ποτέ. Οπότε αυτό παίρνω από όλο αυτό.

Μην περιμένεις, ίσως θέλεις να ξεκινήσεις μία επιχείρηση. Μην περιμένεις, απλά κάν’ το. Είμαι τυχερός, επέστρεψα και ήταν απλά σκοτάδι, δεν ήταν τίποτα άλλο. Πήγα στο σκοτάδι, γύρισα πίσω. Δεν έχω καμία ανάμνηση, δεν έχω άλλη μνήμη, πέρα από ότι επέστρεψα εδώ. Οπότε, μην περιμένετε».