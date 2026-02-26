Νίκη για Σπερς, Ουόριορς και Μπακς - Πάλεψαν Θάντερ και Καβαλίερς

Οι Σπερς συνεχίζουν σε τροχιά νικών, την στιγμή που οι Ουόριρος είχαν το ξέσπασμα τους, ενώ οι Θάντερ χάνουν έδαφος όσο περνάει ο καιρός.

Οι αγώνες

Μέμφις Γκρίζλις - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 112-133

Οι Ουόριορς είχαν το ξέσπασμα τους στην δεύτερη περίοδο του αγώνα, η οποία τους επέτρεψε να διαχειριστούν το σκορ και να φτάσουν στη νίκη εναντίον των Γκρίζλις.

Ντιτρόιτ Πίστονς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 124-116

Με δύο καλές περιόδους, οι Πίστονς πήραν τη νίκη εναντίον των Θάντερ χωρίς να χρειαστεί να ιδρώσουν ιδιαίτερα, αφού τους περιόρισαν αρκετά στο σκοράρισμα όταν έπρεπε.

Τορόντο Ράπτορς - Σαν Αντόνιο Σπερς 107-110

Οι Σπερς κατάφερναν να περάσουν και από τον Καναδά, αφού την τελευταία στιγμή ευτύχησαν να πάρουν τη νίκη στο θρίλερ με τους Ράπτορς.

Χιούστον Ρόκετς - Σακραμέντο Κινγκς 128 - 97

Οι Ρόκετς δεν βρήκαν κανένα απόλυτος πρόβλημα και καμία αντίσταση εναντίον των Κινγκς περνώντας μια πολύ άνετη νίκη.

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 118-116

Τα Ελάφια, που παρατάχθηκαν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη μόλις για ένα καλάθι και πήραν ένα ακόμη σπρώξιμο για να μην χάσουν την δεκάδα από τόσο νωρίς στη σεζόν.