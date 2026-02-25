Μποζίκας: «Δώσαμε την ευκαιρία στη Ζαλγκίρις να μπει στο ματς με φθηνό τρόπο»

O βοηθός προπονητή του Ολυμπιακού έδωσε τη δική του οπτική αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα των Πειραιωτών στο Κάουνας από τη Ζάλγκιρις.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα στη Nova: «Νομίζω πως ελέγχαμε το παιχνίδι στα τρία πρώτα δεκάλεπτο, είχαμε τον ρυθμό, στο 4ο δεκάλεπτο δώσαμε την ευκαιρία στη Ζαλγκίρις να μπει στο ματς με φθηνό τρόπο, σε κάποιες φάσεις-κλειδιά πήρε το μομέντουμ και το παιχνίδι έγινε ρουλέτα και hero ball, δεν μπορεί να γίνει ανάλυση, το ματς έφυγε από τα χέρια των προπονητών, σίγουρα μας προβληματίζει το τελευταίο δεκάλεπτο, θα έρθουν κι άλλα τέτοια παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν.

Είμαστε συμπαγής ομάδα, έχουμε χτίσει χαρακτήρα, αρνούμαστε να χάσουμε, όμως η γραμμή μεταξύ του «ακολουθώ το πλάνο ή αφήνω τον παίκτη» είναι λεπτή, στο μπάσκετ όλοι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, κάποια στιγμή πήραμε μεγάλα σουτ που μας έδωσαν προβάδισμα, κάποιες άλλες δεν βγήκε αυτό, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν είναι playstation κοιτάζουμε το επόμενο ματς.

Δεν μπορώ να πω κάτι για τους τραυματίες, υπάρχει διήμερο ρεπό, και μετά πηγαίνουμε στο πιο σημαντικό διάστημα θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, να μάθουμε από τα λάθη μας, και όπως κάθε σεζόν να διεκδικήσουμε τους τίτλους».

