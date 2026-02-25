Ρεκόρ καριέρας σε πόντους και ριμπάουντ ο Εβάν Φουρνιέ

Σε βραδιά καριέρας βρέθηκε ο Εβάν Φουρνιέ στο Κάουνας, με τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού να κάνει ρεκόρ σε πόντους και ριμπάουντ στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ένα σπουδαίο διπλό, ωστόσο η Ζαλγκίρις μίλησε τελευταία με την ομάδα του Κάουνας να παίρνει τη νίκη σε ματς θρίλερ δυο παρατάσεων.

Ο Γάλλος σταρ βρέθηκε σε βραδιά καριέρας στην Zalgirio Arena, κάνοντας ρεκόρ σε πόντους και ριμπάουντ. Συγκεκριμένα ο Φουρνιέ μέτρησε 32 πόντους, με την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του να είναι οι 31 πόντοι που είχε σημειώσει στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι κόντρα στη Μονακό στις 23 Μαΐου 2025.

Παράλληλα ο πρώην NBAer έκανε ρεκόρ και στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 9 «σκουπίδια», με την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του να είναι τα πέντε ριμπάουντ που είχε σε πέντε διαφορετικά ματς (με αντίπαλους και πάλι την Ζάλγκιρις, την Ρεάλ, την Βίρτους, την Παρτίζαν και την Μονακό) από τη σεζόν 2024-25 και μετά.

Τα στατιστικά του Εβάν Φουρνιέ