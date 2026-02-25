Φουρνιέ: «Τον αγαπώ τον coach "B", δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα μας»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ένα από τα καλύτερά του ματς με τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας προσωπικό ρεκόρ με τους 32 πόντους, όμως δεν κατάφερε να τον οδηγήσει στη νίκη στο Κάουνας.

Στις δηλώσεις του στη Nova αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς είπε ότι είχα την πάσα στα δεξιά, από την πλευρά μου δεν ήξερα πόσος χρόνος υπάρχει εκείνη την στιγμή. Είναι ανταγωνιστικός, το ίδιο και εγώ. Υπάρχουν εκρήξεις, συμβαίνουν αυτά, τα συναισθήματα είναι έντονα εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε μένα και τον coach "B", τον αγαπώ» εξήγησε ο Γάλλος γκαρντ.

Και πρόσθεσε για το ματς: «Η ήττα είναι ήττα, ήταν μια μεγάλη μάχη, έπαιξαν δυνατά και κέρδισαν στις λεπτομέρειες. Οταν έχει να κάνει με μία κατοχή, συμβαίνουν πολλά. Τα σπουδαία είναι μπροστά μας, έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια, με τα 8 από αυτά να είναι με ομάδες που παλεύουν για τα πλέι οφ. Πρέπει να επιστρέψουμε πιο φρέσκοι και δυνατοί».