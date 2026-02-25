Μασιούλις: «Απίστευτη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα»

Ο Τόμας Μασιούλις στάθηκε στην αξία της νίκης της Ζαλγκίρις επί του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ομάδα που δεν της λείπει τίποτα.

Στις δηλώσεις του στη flash interview ο προπονητής της Ζαλγκίρις σημείωσε μεταξύ άλλων για τη νίκη στη δεύτερη παράταση (99-94): «Ήταν μια απίστευτη νίκη. Φτάσαμε κοντά στην ήττα κάποιες φορές, αλλά στο τέλος είχαμε και λίγη τύχη. Πήραμε τη νίκη και την αφιερώνουμε στον κόσμο μας.

Κοιτάμε μόνο το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα. Είμαι χαρούμενος, δεν κοιτάω τη βαθμολογία και πάμε βήμα-βήμα για να δούμε στο τέλος που θα βρεθούμε».