Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Κάτω από τη βάση ο Ουόκαπ, στο... σίδερο τα σουτ του Πίτερς - Μπέρδεψε το ροτέισιον ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Κάουνας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να... μπερδεύει την ομάδα του με το ροτέισιον που έκανε, λόγω των απουσιών των Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ. Κάτω από τη βάση και ο «εγκέφαλος» στο παρκέ, Τόμας Ουόκαπ, στο σίδερο τα σουτ του Άλεκ Πίτερς (2/11).

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Κακό βράδυ για τον Αμερικανό γκαρντ, που ήταν... σκιά του εαυτού του και βγήκε εκτός ρυθμού λόγω των μαζεμένων φάουλ του. Ο Ουόκαπ δεν μπορούσε να περιορίσει τους αντίπαλους γκαρντ και αμυντικά πήρε κάτω από τη βάση. Παράλληλα, ήταν πολύ άστοχος με 2/9 σουτ και κακές επιλογές. Είχε 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 2 λάθη, σε μια βραδιά που δεν θύμιζε τις γνωστές εμφανίσεις του. Βαθμός: 3

Φρανκ Νιλικίνα: Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ο Γάλλος έδωσε κάποιες αμυντικές λύσεις, έβαλε και ένα σημαντικό τρίποντο, αλλά κατά τα άλλα δεν ξεχώρισε και δεν πήρε πρωτοβουλίες. Άλλο ένα ματς του δίχως ουσιαστικό κέρδος για τον Ολυμπιακό. Βαθμός: 4

Τάισον Ουόρντ: Προσπάθησε σε κάθε γωνιά του γηπέδου (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), αλλά τον «χτύπησαν» κάποιες φορές στην άμυνα και στην τελική ευθεία δεν χρησιμοποιήθηκε. Τίποτα ιδιαίτερο από τον Αμερικανό φόργουορντ. Βαθμός: 5

Μόντε Μόρις: Δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κώστας Παπανικολάου: Έπαιξε για μόλις 7' στο πρώτο ημίχρονο, αγωνιζόμενος στη θέση «4» και δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει τις μπασκετικές αρετές του. Είχε 0/1 σουτ, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ο Μπαρτζώκας τον κράτησε στον πάγκο για όλο το β' μέρος, αλλά και τις παρατάσεις. Βαθμός: 3

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ξεκίνησε θετικά, στη συνέχεια κάπου το έχασε και ο Έλληνας προπονητής δεν τον διαχειρίστηκε σωστά. Ο Ντόρσεϊ ήταν πολύ άστοχος, αφού είχε μεν 16 πόντους, αλλά με 6/14 δίποντα και 1/5 τρίποντα. Μάλιστα, χρεώνεται την κάκιστη επιλογή του στο φινάλε της 1ης παράτασης, όταν με το σκορ στην ισοπαλία δεν πήγε για ένα δίποντο νίκης, αλλά προτίμησε να εκτελέσει ένα «τραβηγμένο» τρίποντο με κακές προϋποθέσεις. Δεν βοήθησε ούτε στην άμυνα, ούτε στη δημιουργία. Βαθμός: 4

Άλεκ Πίτερς: Ίσως η χειρότερη βραδιά του, σε ένα ματς που «κόστισε» διπλά. Με την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ ήταν δεδομένο πως ο Πίτερς θα πάρει περισσότερο χρόνο, όμως εκείνος ήταν... σκιά του εαυτού του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το γεγονός πως τίποτα δεν λειτούργησε καλά για εκείνον αποτυπώνεται και από τα 2/6 δίποντα και τα 0/5 τρίποντα που δοκίμασε. Μάλιστα, τα 3π. ήταν «δικά» του σουτ, που όμως δεν βρήκαν στόχο. Ήταν τόσο κακή η εικόνα του, που ο Μπαρτζώκας αναγκάστηκε για πολλά λεπτά στο φινάλε να χρησιμοποιήσει τον Σακίλ ΜακΚίσικ στο «4». Βαθμός: 2

Κόρι Τζόσεφ: Φανερά εκτός ρυθμού μετά τον τραυματισμό του, κινήθηκε σε... πολύ χαμηλές πτήσεις στα σχεδόν 7' που πήρε ως 3ος πλέι μέικερ. Είχε 0/1 σουτ, 0 ασίστ και πολλά αμυντικά προβλήματα. Βαθμός: 3

Ντόντα Χολ: Βοήθησε ως back up σέντερ στον βαθμό που μπορούσε, αλλά στην κρίσιμη 2η παράταση δεν ήταν σε θέση να κάνει τη διαφορά. Είχε συνολικά 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Δεν ήταν κακός, αλλά δεν ξεχώρισε κιόλας. Βαθμός: 6

Σακίλ ΜακΚίσικ: «Μπερδεμένος» στα «θέλω» του Μπαρτζώκα και σίγουρα μακριά από τον καλό του εαυτό. Δεν μπορούσε να βοηθήσει στο «4», είχε μόλις 1/6 σουτ και δεν πήρε καλές αποφάσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βαθμός: 3

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ίσως ο πιο σταθερός σε όλους τους τομείς: σκορ (14 πόντοι με 5/6 δίποντα και 4/5 βολές), ριμπάουντ (7ρ.), δημιουργία μέσα από τη ρακέτα (6 ασίστ), αλλά και άμυνα (2 κλεψίματα, 1 κόψιμο). Μια all around εμφάνιση, που όμως διεκόπη νωρίτερα, λόγω των 5 φάουλ του. Βαθμός: 8

Εβάν Φουρνιέ: Η μία πλευρά του αγώνα του Γάλλου σταρ λέει πολλαπλά ρεκόρ στην καριέρα του στην Euroleague και επιβλητικοί αριθμοί: 32 πόντοι και 9 ριμπάουντ σε 32' στο παρκέ. Από την άλλη, όμως, ο Φουρνιέ ήταν επιζήμιος για την ομάδα του στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, με μαζεμένες λάθος αποφάσεις. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 6 λάθη και μια ένταση με τον Μπαρτζώκα, ύστερα από -ακόμα μία- κακή επιλογή του. Βαθμός: 8