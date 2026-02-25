Τρελάθηκε με τον Φουρνιέ ο Μπαρτζώκας, αντέδρασε έξαλλος ο Γάλλος! (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε στα χέρια του την τελευταία κατοχή στο Κάουνας, όμως η επιλογή του δεν άρεσε στον Γιώργο Μπαρζώκα, ο οποίος του τα... έψαλε και ο Γάλλος αντέδρασε, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν... γαλλικά!

Το παιχνίδι στο Κάουνας πήγε στην παράταση (73-73) και στην τελευταία φάση ο Φουρνιέ είχε τη δυνατότητα είτε να πάει μόνος του είτε να δώσει την πάσα. Επέλεξε το πρώτο, έχασε την μπάλα και με το σφύριγμα της λήξης ο Μπαρτζώκας του τα... έχωσε και ο Γάλλος γκαρντ από την πλευρά του αντέδρασε σε έξαλλη κατάσταση.

Με το φινάλε της κανονικής διάρκειας Μπαρτζώκας και Φουρνιέ γεμάτοι ένταση αντάλλαξαν κουβέντες και ο Γάλλος έκατσε στον πάγκο με μια πετσέτα στο κεφάλι του, ενώ μάλιστα άργησε χαρακτηριστικά να επανέλθει στην πεντάδα για την έναρξη της παράτασης.

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