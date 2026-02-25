Το πανόραμα μετά την ήττα του Ολυμπιακού: Συνεχίζεται ο συνωστισμός για τα πλέι οφ

Με τέσσερα παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να χάνει στο Κάουνας και να μην μπορεί να εδραιώσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα

Οι ερυθρόλευκοι λύγισαν στη δεύτερη παράταση από τη Ζαλγκίρις (99-94), έμειναν στη 2η θέση με ρεκόρ 18-10, όμως είδαν να τον πλησιάζουν τόσο η αποψινή του αντίπαλος, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας στη μία νίκη απόσταση.

Πρώτη παραμένει η Φενέρμπαχτσε, που με το 81-78 ξεμάκρυνε κι άλλο στην κορυφή, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Τέλος, η Βίρτους κέρδισε την Μπαρτσελόνα και την έφερε πιο πίσω από την πρώτη τετράδα, ενώ η ίδια συνεχίζει να φλερτάρει με την πρώτη δεκάδα, αλλά θα χρειαστεί να κάνει σερί νικών.

Η 29η αγωνιστική

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας - Ολυμπιακός 99-94 (β' παρ.)

Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν

20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

21:45 Παναθηναϊκός - Παρί

Η κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 21-7* Ολυμπιακός 18-10* Βαλένθια 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 17-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11* Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12 Ερυθρός Αστέρας 17-12 Μπαρτσελόνα 17-12 Μονακό 16-12 Παναθηναϊκός 16-12 Ντουμπάι 14-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Βίρτους Μπολόνια 13-16 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Παρί 9-18* Μπασκόνια 9-19 Αναντολού Εφές 9-20 Παρτίζαν 9-20 Βιλερμπάν 7-21

*Εκκρεμούν τα αναβληθέντα ματς Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (3/3) και Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:30 Παρτιζάν - Ντουμπάι BC

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια - Παρί