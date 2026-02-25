Το πανόραμα μετά την ήττα του Ολυμπιακού: Συνεχίζεται ο συνωστισμός για τα πλέι οφ

Οι ερυθρόλευκοι λύγισαν στη δεύτερη παράταση από τη Ζαλγκίρις (99-94), έμειναν στη 2η θέση με ρεκόρ 18-10, όμως είδαν να τον πλησιάζουν τόσο η αποψινή του αντίπαλος, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας στη μία νίκη απόσταση.
Πρώτη παραμένει η Φενέρμπαχτσε, που με το 81-78 ξεμάκρυνε κι άλλο στην κορυφή, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Τέλος, η Βίρτους κέρδισε την Μπαρτσελόνα και την έφερε πιο πίσω από την πρώτη τετράδα, ενώ η ίδια συνεχίζει να φλερτάρει με την πρώτη δεκάδα, αλλά θα χρειαστεί να κάνει σερί νικών.
Η 29η αγωνιστική
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις Κάουνας - Ολυμπιακός 99-94 (β' παρ.)
Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
21:45 Παναθηναϊκός - Παρί
Η κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 21-7*
- Ολυμπιακός 18-10*
- Βαλένθια 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11*
- Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
- Ερυθρός Αστέρας 17-12
- Μπαρτσελόνα 17-12
- Μονακό 16-12
- Παναθηναϊκός 16-12
- Ντουμπάι 14-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Παρί 9-18*
- Μπασκόνια 9-19
- Αναντολού Εφές 9-20
- Παρτίζαν 9-20
- Βιλερμπάν 7-21
*Εκκρεμούν τα αναβληθέντα ματς Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί (3/3) και Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17/3)
Η επόμενη αγωνιστική (30η)
Πέμπτη 5 Μαρτίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια - Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα
21:30 Παρτιζάν - Ντουμπάι BC
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 6 Μαρτίου
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
21:30 Μπασκόνια - Παρί