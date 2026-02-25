Μήτογλου: «Είμαστε σε πάρα πολύ καλό μομέντουμ και ανεβαίνουμε συνεχώς»

Ο Ντίνος Μήτογλου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

Για την αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη: «Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μας έδωσε ψυχολογία γιατί παίξαμε πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ έπαιξα καλά και πήρα έξτρα ψυχολογία. Όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε τον τίτλο αλλά τα όμορφα και τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν τώρα ξεκινούν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θεωρώ ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Είμαστε σ' ένα πάρα πολύ καλό μομέντουμ και ανεβαίνουμε συνεχώς. Οπότε θα είναι πολύ καλό για εμάς αυτά τα παιχνίδια».



Για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η μετάβαση στα ματς της Euroleague: «Το καλό είναι ότι τα παιδιά, όλοι οι συμπαίκτες μου αλλά και τα παιδιά στο σταφ, έχουν την εμπειρία να καταλάβουν τι εστί Κύπελλο και Ελληνικό Πρωτάθλημα. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά όλοι μαζί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε επαγγελματίες και μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις τις επόμενες ημέρες».



Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονούμε κάθε φορά να παίζουμε στο γήπεδό μας. Έχω γίνει γραφικός όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό μας. Και στα καλά και στα άσχημα. Είναι ο 6ος παίκτης μας και τον χρειαζόμαστε. Με την Παρί θα είναι ένα tricky παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι και χρειαζόμαστε την ενέργεια και την φωνή του».