Eurocup Γυναικών: Ώρα ημιτελικών κόντρα στην Λιλ για τον Αθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός υποδέχεται την Λιλ (20:30) στο κλειστό του Βύρωνα, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο τελικό του Eurocup Γυναικών.

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών ρίχνεται ο Αθηναϊκός. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου υποδέχεται στο κλειστό του Βύρωνα την Λιλ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Αθηναϊκός για να φτάσει ως εδώ χρειάστηκε να αποκλείσει στα προημιτελικά την Περφουμερίας Αβενίδα, παρότι είχε ηττήθεί εντός έδρας με 6 πόντους διαφορά, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στην Ισπανία επικρατώντας με +11 (68-79).

Να σημειώσουμε ότι η πρόκριση στο τελικό κρίνεται στην τελική διαφορά των δυο αγώνων, ενώ το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι το Λατ Μονπελιέ - Μερσίν.