Eurocup Γυναικών: Ώρα ημιτελικών κόντρα στην Λιλ για τον Αθηναϊκό

Στην μάχη του Eurocup Γυναικών ρίχνεται ο Αθηναϊκός. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου υποδέχεται στο κλειστό του Βύρωνα την Λιλ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Ο Αθηναϊκός για να φτάσει ως εδώ χρειάστηκε να αποκλείσει στα προημιτελικά την Περφουμερίας Αβενίδα, παρότι είχε ηττήθεί εντός έδρας με 6 πόντους διαφορά, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στην Ισπανία επικρατώντας με +11 (68-79).
Να σημειώσουμε ότι η πρόκριση στο τελικό κρίνεται στην τελική διαφορά των δυο αγώνων, ενώ το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι το Λατ Μονπελιέ - Μερσίν.