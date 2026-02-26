Παναθηναϊκός: Με την ψυχολογία στα ύψη μετά το Κύπελλο κόντρα στην Παρί

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο ΟΑΚΑ (21:45) για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τους «πράσινους» να έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Επιστροφή στην ευρωπαϊκή δράση για τους «πράσινους». Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center την Παρί (21:45) για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου το περασμένο Σάββατο (21/2.).

Η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν θεωρείται αμφίβολη, καθώς ο Αμερικανός άσος ταλαιπωρείται από ίωση, χάνοντας και την χθεσινή προπόνηση της ομάδας. Παράλληλα στα ευχάριστα ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Γκαρσία, ο Σέρβος Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς και ο Ισπανός Σέρτζιο Μάνουελ.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν

20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:15 Παναθηναϊκός - Παρί

21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου