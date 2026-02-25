Δήλωσε στην Euroleague τον Μουσταφά Φαλ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στην λίστα της Euroleague τον Μουσταφά Φαλ, με τον Γάλλο ψηλό να έχει μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Μουσταφά Φαλ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, καθώς η αποθεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο.

Ο 34χρονος Γάλλος δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στην λίστα της Euroleague και πλέον έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τους Πειραιώτες είτε στα εναπομείναντα παιχνίδια της regular season, είτε στα play-off, είτε ακόμα και στο Final-4 του ΟΑΚΑ, αν καταφέρουν και φτάσουν μέχρι εκεί οι «ερυθρόλευκοι».

Να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός μετά και την δήλωση του Μουσταφά Φαλ στην λίστα της Euroleague έπιασε το όριο με τους 20 δηλωμένους παίκτες στην διοργάνωση.