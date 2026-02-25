Στο Άμπου Ντάμπι για το NextGen EuroLeague η U18 του Άρη Betsson

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα U18 του Άρη Betsson θα λάβει μέρος στο NextGen EuroLeague, το μεγαλύτερο τουρνουά ταλέντων στην Ευρώπη!

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αγωνιστούν στον όμιλο του Άμπου Ντάμπι, από τις 27 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Θα συμμετάσχουν στο Α’ Γκρουπ, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι και Μονακό.

Η αποστολή του Άρη Betsson αναχώρησε τα ξημερώματα για το Άμπου Ντάμπι και την απαρτίζουν οι: Παπαδόπουλος Νικήτας, Φουλλίδης Σάββας, Σίλμπερσταϊν Γιεχόναταν, Σιγάλας Παναγιώτης, Σίλμπερσταϊν Έιθαν, Χατζηλάμπρου Χρυσόστομος, Κακαβικάκης Άγγελος, Παυλίδης Δημήτριος, Μικέεφ Άρτεμ, Σιμεόνοφ Πίτερ, Συμεωνίδης Ιωσήφ, Κασιάνος Στυλιανός, Μεσσηνιώτης Μάριος, Ρέιντεν Σάβικ.

Προπονητής: Κεσαπίδης Ανδρέας

Βοηθ. προπονητή: Παπαδόπουλος Δημήτριος

Γυμναστής: Αρνίδης Δάνης

Φυσικοθεραπευτής: Αγγελόπουλος Ευάγγελος

Team Manager: Σιώκατας Χρήστος

General Manager: Τζώρας Νίκος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η αγωνιστική 27/02, 07:00

Άρης Betsson – Ρεάλ Μαδρίτης

2η αγωνιστική 27/02 18:15

Άρης Betsson – Ντουμπάι

3η αγωνιστική 28/02 11:30

Άρης Betsson - Μονακό

Κεσαπίδης: Μεγάλη τιμή η συμμετοχή μας για 3η συνεχόμενη χρονιά στο κορυφαίο επίπεδο»

Ο προπονητής της ομάδας U18 του Άρη Betsson, Ανδρέας Κεσαπίδης, δήλωσε για τους αγώνες του Άμπου Ντάμπι:

«Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που για 3η συνεχόμενη χρονιά η EuroLeague μας επιλέγει στα κορυφαία αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρώπης. Για εμάς δείχνει ότι βαδίζουμε σε ένα σωστό δρόμο, χαιρόμαστε πολύ και θέλουμε να φανούμε αντάξιοι της δουλειάς και του συλλόγου που εκπροσωπούμε.

Στα παιδιά λέμε συνεχώς ότι εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Εδώ ζούμε σε έναν μικρόκοσμο που παίζουμε συνεχώς με αντιπάλους μόνο της ίδιας χώρας. Εκεί βλέπεις το κορυφαίο επίπεδο. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτοί είναι οι ανταγωνιστές τους σε ένα χρόνο από τώρα. Οπότε σίγουρα θα τους ανοίξει τα μάτια και πιθανόν να τους αλλάξει και την νοοτροπία σχετικά με το πώς πρέπει να δουλεύουν.

Στην Ελλάδα η πίεση του αποτελέσματος τους επηρεάζει λίγο περισσότερο. Στη διοργάνωση αυτή ίσως έχουν μεγαλύτερο κίνητρο. Είναι μία εμπειρία που ζουν μόνο 20 παιδιά στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι πραγματικά μεγάλο για τους παίκτες. Νιώθουν ανυπομονησία, ελπίζουμε να μην τους βγει σε άγχος αλλά σε μία καλή εμφάνιση μέσα στο γήπεδο».