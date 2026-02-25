Κάτας: «Παρά τις φήμες η Μονακό είναι σε καλή περίοδο» - Τι είπε για την επιστροφή του Ουόκερ

O Οντέτ Κάτας μίλησε για το παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έδρα της Μονακό (26/2) για την 29η αγωνιστική της Euroleague και την επιστροφή του Λόνι Ουόκερ.

Ο Ισραηλινός τεχνικός στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του προκειμένου να έχει ελπίδες να πάρει τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Ουόκερ μετά από 1,5 μήνα απουσίας.

Αρχικά σημείωσε: «Η Μονακό, παρά όλες τις φήμες, τις συζητήσεις και τις υποθέσεις, βρίσκεται σε καλή περίοδο. Έχουμε προετοιμαστεί καλά για τον αγώνα, η ποιότητα του αντιπάλου είναι δεδομένη, η εμπειρία τους και με πολλούς σκόρερ είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο και πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι για να τα καταφέρουμε.

Πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση. Αλλά τα πράγματα δεν θα συμβούν από μόνα τους, πρέπει να τα κάνεις να συμβούν. Μας λείπουν ακόμα σημαντικοί παίκτες, έχουμε κάποια προβλήματα και πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βγάλουμε ενέργεια, όπως κάνουμε στην έδρα μας με τον κόσμο μας.

Για την επιστροφή του Λόνι Ουόκερ: «Ήταν καλός στο τελευταίο παιχνίδι με τη Νες Ζιόνα. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι σε έναν αγώνα. Δεν είναι μόνο οι πόντοι. Δεν πρέπει να έχουμε ένα αδύναμο σημείο και είμαι σίγουρος ότι θα παίξει για λίγα λεπτά, αλλά πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και παίκτης όμως όπως με κάθε αθλητή που προέρχεται από τραυματισμό πρέπει να υπάρχει ειδική διαχείριση στην ενσωμάτωσή του στην ομάδα».