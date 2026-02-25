Sold-out η Zalgirio Arena κόντρα στον Ολυμπιακό

Μια κατάμεστη, όπως αναμενόταν, Zalgirio Arena θα βρει ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με την ομάδα του Μασιούλις για την 29η αγωνιστική της Euroleague (20:00).
Η Ζαλγκίρις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως τα εισιτήρια για το ματς με τους Πειραιώτες εξαντλήθηκαν και οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα.
3️⃣4️⃣ @EuroLeague home game SOLDOUTS in a row. We create havoc tonight in @ZalgirioArena 🔥 pic.twitter.com/WPSJibrtXe— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 25, 2026